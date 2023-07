Volley Femminile - Ammissione ai Campionati di A1 e A2: dalla Lega semaforo verde per Cuneo e Mondovì! Il Pescara è fuori!

Termini rispettati dalla Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega femminile di serie A, che dopo un attento controllo, nelle scorse ore ha consegnato alla Fipav l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai prossimi Campionati di A1 e A2.

Semaforo verde per la Cuneo Granda Volley, iscritta alla prossima A1, così come per la Lpm Bam Mondovì, che prenderà parte al suo ottavo campionato consecutivo di A2. Regolari anche le domande d’iscrizione di tutte le altre società aventi diritto della serie A1, mentre in A2 è stata bocciata l'iscrizione del Pescara, che aveva acquisito il titolo della Volta Mantovana. Pescara che a questo punto potrebbe anche decidere di presentare ricorso al Giudice della Lega entro due giorni.

Ammessa con riserva, invece, l'Altafratte Padova, che entro un termine piuttosto ridotto dovrà risolvere i problemi relativi agli oneri bancari e al campo di gioco. A questo punto ci sono concrete speranze di ripescaggio per l'Altino, nonostante nel comunicato della Lega non si faccia alcun cenno. Nei prossimi giorni si saprà se la formazione abruzzese sarà ripescata per riportare a 20 il numero delle compagini presenti ai nastri di partenza della prossima serie A2.

Subito dopo saranno resi noti anche i due gironi della seconda serie Nazionale, che come già annunciato, saranno composti esclusivamente utilizzando il criterio del ranking. Ecco di seguito il comunicato trasmesso dalla Lega femminile di serie A:

ll Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi oggi, ha preso atto, come stabilito dalle Norme di Ammissione al Campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV, dell’esame compiuto sulle domande di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 presentate dalle Società per la stagione 2023-24 dalla Commissione Ammissione ai Campionati, costituita da professionisti economico-finanziari e legali indicati dai propri consorziati e dalla Federazione, nelle specifico dal Rag. Roberto Gainelli, Avv. Alessandro Izar e Avv. Alessandro Conti ed integrata dal Consiglio Federale Fipav da due componenti, nelle persone del dott. Francesco Apostoli e del dott. Marco Perciballi. Sempre in data odierna, il CdA ha provveduto a trasmettere allo stesso Consiglio Federale della FIPAV, a cui spetta la pronuncia definitiva, gli elenchi dei Club ammessi dalla Commissione.

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 14 Società che ne avevano fatto richiesta:

Serie A1 Femminile

• Agil Volley Novara (NO)

• Azzurra Volley Firenze (FI)

• Chieri ’76 Volleyball (TO)

• Cuneo Granda Volley (CN)

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Mega Volley Vallefoglia (PU)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Milano (MI)

• Roma Volley (RM) richiedente titolo da Volleygroup Roma

• Trentino Volley (TN)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

• Volley Bergamo 1991 (BG)

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di 19 Società che ne avevano fatto richiesta:

Serie A2 Femminile

• Akademia Sant’Anna Messina (ME)

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Helvia Recina Volley Macerata (MC)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• Pallavolo Vallecamonica Sebino Costa Volpino (BG)

• Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volley Fratte S. Giustina in Colle (PD) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari e al campo da gioco)

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Melendugno (LE)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo (CR)

• Volley Soverato (CZ)

• Volley Talmassons (UD)

• Volley Team Bologna (BO)

• Wealth Planet Perugia Volley (PG)

Non sussistono, altresì, i requisiti che legittimano l’ammissione della Società:

• Beach World Pescara (PE) richiedente titolo da Pallavolo Volta Mantovana (MN)