Scommesse asiatiche: un nuovo modo di scommettere

Se hai giocato almeno una schedina, online o in un punto scommesse fisico, saprai sicuramente che alcuni tipi di scommessa sono piuttosto limitanti per chi gioca. Molti giocatori perdono le scommesse per un singolo gol, o per un risultato di poco diverso rispetto a quello pronosticato.

Negli ultimi anni si è fatto avanti un nuovo settore nel mondo delle scommesse sportive, ovvero quello delle scommesse asiatiche. Questi tipi di scommessa possono essere molto utili per gli appassionati di sport che decidono di pronosticare una o più partite. In questo articolo scoprirai come funzionano le scommesse asiatiche e in quali siti sono disponibili.

Scommesse asiatiche: cosa sono e come funzionano?

Le scommesse asiatiche sono tipi di scommesse più flessibili (e spesso poco più complesse) rispetto alle scommesse ordinarie. Dal nome si può intuire la provenienza di questo tipo di scommessa, ovvero l’Asia orientale, ma in poco tempo questo modo di scommettere è arrivato in Europa e in tutto il mondo.

Nella maggior parte delle scommesse asiatiche, il pronostico non si limita solo alla squadra vincente o perdente, ma viene preso in considerazione anche il pareggio, che comporta la restituzione della puntata allo scommettitore. Per capire meglio il funzionamento delle scommesse asiatiche bisogna partire dal concetto di “handicap”. In queste scommesse, esistono diverse linee di handicap che servono a bilanciare il pronostico iniziale per quella partita, dando una chance in più alla squadra sfavorita, o uno svantaggio a quella favorita.

In questo modo, gli scommettitori saranno liberi di puntare su una delle due squadre in maniera libera, e avendo a disposizione un range più ampio per pronosticare a favore di una delle due squadre. Molti esperti utilizzano l’handicap per diminuire il rischio di perdite e massimizzare i profitti. Ovviamente, bisogna avere conoscenza delle squadre coinvolte nell’evento, e avere comunque una certa dose di fortuna per vincere.

Uno dei casi più comuni in cui viene utilizzato l’handicap asiatico è la presenza di quote piuttosto basse a favore di una o di un’altra squadra. Puntando su un handicap di “-0,5” o “-1,5” sulla squadra favorita, potrebbe arrivare una vincita grazie al risultato finale, con un piccolo aumento della quota derivante dallo svantaggio. Tutto quello che deve fare la squadra è colmare l’handicap. Il vantaggio, o lo svantaggio, non viene dato a cifre intere come nell’handicap normale, poiché in caso di pareggio verrebbe restituita la puntata iniziale allo scommettitore.

Come posso giocare con le scommesse asiatiche?

Sono diversi i siti che stanno portando le scommesse asiatiche anche in Italia. Siti come SNAI e Bwin portano quotidianamente quote sull’handicap asiatico. Su BetInAsia, un portale gratuito, si possono trovare tutti i migliori bookmaker e exchange con quote sulle scommesse asiatiche, per confrontare i vari siti, scegliere il migliore in base alle proprie preferenze e ottenere vari bonus al momento dell’iscrizione.

Qualche consiglio sulle scommesse asiatiche

Per concludere, ecco alcuni consigli utili sulle scommesse asiatiche:

Utilizza l’handicap asiatico per quelle partite in cui le quote sulla squadra favorita sono molto basse. Applicando uno svantaggio di 0,5 o 1,5 potresti alzare la quota e vincere una somma più alta.

Informati bene prima di scommettere a favore, o sfavore, di una delle due squadre. Anche un singolo infortunio pre-gara può cambiare le sorti di un match.

Gioca in maniera responsabile, e non esagerare.

Speriamo che questa guida alle scommesse asiatiche ti sia stata utile. Ora che sai come funzionano e dove scommettere, non ci resta che augurarti buona fortuna!