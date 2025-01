Chiude lo storico "Music Shop Italia", il titolare: "Saluto la Mondovì ridente, ma c’è ben poco da ridere"

Ha deciso di congedarsi con un video pubblicato ieri su YouTube Marco Gasco, titolare dal 2019, dello storico "Music Shop Italia" di via Beccaria 19/c, nato nel 1981.

Una pagina triste per la Città che apre il 2025 vedendo un'altra vetrina che si spegne. Un problema atavico per il centro storico monregalese, così come per altre città, ma che pone degli interrogativi ai quali è difficile rispondere: perché? Cosa si poteva fare?

Mentre si avvia a promuovere il 'fuori tutto', Gasco spiega le ragioni che lo hanno portato a questa decisione.

"Con grande dispiacere comunico una decisione difficile, dopo 6 anni di dedizione e amore con il rinnovo dello storico negozio music shop Italia nel 2019 è arrivato il momento di fermarsi, è stata una lotta continua e non più sostenibile".

Una crisi generale che non ha risparmiato nessun settore: musica, abbigliamento, libri e neanche le catene come Caldezonia e Intimissimi, che hanno chiuso i loro punti vendita in corso Statuto ad agosto (leggi qui).

Qualcuno dà la colpa all'e-commerce, qualcuno ai giornali, qualcuno ai grandi outlet, ma forse non siamo noi i primi a non sostenere i negozi di vicinato, salvo poi lamentarci quando qualcosa non funziona o non è di buona qualità?

Per valorizzare e rendere appetibili le vetrine sfitte di Breo, oltre una trentina, l' AscCom monregalese ha realizzato l'iniziativa "Vetrine vive", mentre l'amministrazione, dal canto suo, ha poi approvato, una misura a sostegno di chi vuole aprire una nuova attività, ovvero l'esenzione per tre anni dal pagamento della TARI , oltre a completare i lavori per la riqualificazione del Borgheletto, sforzi che però da soli non bastano.

"Due anni covid - spiega Gasco -, due anni di cantiere per il rifacimento strada. Immobilismo totale dell’Amministrazione comunale e di Confcommercio, basso livello culturale e delle persone che esula dal volersi impegnare nello studio dello strumento musicale. Non dò la colpa alla vendita online, chi compra online non è un esperto. L’inesperto si fida del prezzo basso e delle foto, ma ricordate che il prezzo è basso perché defiscalizzato. In molti poi sono venuti da me a sistemare le pecche delle cose comprate su internet, non facevate prima da me a comprarle? Siete privi di buon senso. Mi congedo con orgoglio, ringrazio i (pochi) clienti che in questi anni mi hanno sostenuto. A chi mi ha Criticato quando ho rilevato e mi criticherà ancora dico: ebbene siete invidiosi del coraggio che ho avuto a mettermi in gioco. Saluto la Mondovì ridente, ma ben poco c'è da ridere".