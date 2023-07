Emergenza caldo: siglata a Cuneo intesa tra mondo dell'edilizia e sindacati

Confindustria Cuneo, Ance Cuneo e le Segreterie provinciali di C.G.I.L., CISL, U.I.L. insieme per affrontare l’emergenza caldo

Siglata oggi l’intesa che prevede



Emergenza caldo: è il tema che in questi giorni viene discusso sui tavoli istituzionali nazionali e che a livello territoriale vede insieme Confindustria Cuneo, le Segreterie Provinciali di C.G.I.L., CISL, U.I.L. e ANCE Cuneo per un’azione congiunta di informazione e sensibilizzazione in merito alle problematiche determinate dal cambiamento climatico. L’obiettivo è quello di scongiurare disagi alle persone legati all’eccezionale ondata di calore che sta interessando anche il nostro territorio.

In sintonia con l’azione dell’Associazione a livello nazionale, per primi sul territorio piemontese, Confindustria Cuneo, Ance Cuneo e le Segreterie Provinciali di C.G.I.L., CISL, U.I.L. si sono incontrati e hanno siglato un’intesa, che prevede un percorso per la prevenzione e protezione dei rischi e individua tra gli altri strumenti la diffusione di linee guida predisposte dall’INAIL e dal Ministero della Salute relativamente a ondate di calore ed effetti sulla salute, stress termico e lavoro, fattori di rischio, lavoratori a rischio.

Nel documento, che avrà validità fino al 31 luglio 2027 e fornisce un vero e proprio vademecum per aziende e lavoratori, Confindustria Cuneo si impegna a inviare tempestivamente alle aziende il bollettino meteo Arpa con le temperature previste nell’ambito della Provincia.





“A questo riguardo - specificano i firmatari - l’obiettivo è favorire il confronto tra RSPP, RLS/RLST e medico competente, al fine di individuare gli strumenti più idonei per affrontare le problematiche correlate alle alte temperature, in funzione delle caratteristiche di ogni specifica azienda”.





Inoltre, l’Organismo Paritetico Provinciale predisporrà un modulo formativo specifico, presso Confindustria Cuneo, dedicato alla gestione della situazione determinata dal calore e l’Associazione, organizzerà un focus rivolto alle aziende associate, mirato ad un’informazione e una sensibilizzazione in merito al contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature, richiamando tutti gli strumenti organizzativi a disposizione.

Primo step di questo percorso, giovedì 3 agosto, a partire dalle ore 14.00, il focus che delineerà i punti salienti dell’accordo e che, in modalità webinar, permetterà a tutte le aziende di seguire i lavori. A questo approfondimento seguiranno iniziative comuni tra le parti firmatarie rivolte ad aziende e lavoratori.

Dopo l’introduzione ai lavori del Direttore Generale, Giuliana Cirio, Marco Aragno, Presidente Sezione Sanità di Confindustria Cuneo, introdurrà gli aspetti legati alla salute dei lavoratori. Giacomo Bordone, Dirigente Delegato alle relazioni sindacali, illustrerà l'accordo sindacale, Andrea Corniolo, Responsabile Ufficio Sicurezza Ambiente Energia Alimenti, si soffermerà sulle buone prassi da seguire per aziende e lavoratori.

