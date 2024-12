Cuneo, c'è il "sì" della Soprintendenza: la balaustra di largo Garibaldi verrà ripristinata

Mancava soltanto il “sì” della Soprintendenza ai Beni Culturali, che ora sembrerebbe essere arrivato: la balaustra di largo Garibaldi a Cuneo - abbattuta a seguito di un incidente occorso due anni fa – verrà rimessa a nuovo.

Se ne era parlato a ottobre in Consiglio comunale con un’interpellanza di Franco Civallero (FI). Il vicesindaco Serale aveva chiarito come non si trattasse di un problema di soldi: il progetto per il ripristino era pronto, ma serviva (appunto) il parere positivo della Soprintendenza.

Il Comune ha quindi proceduto ad affidare in maniera diretta il progetto – del valore di 1.281 euro – alla ditta specializzata nella realizzazione di stucchi decorativi Cavallo Ermanno di Roata Chiusani di Centallo.