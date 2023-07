Banca di Asti è nella top 10 dei conti correnti da un'indagine di ITQF

Banca di Asti si è distinta tra le migliori banche italiane, piazzandosi nella top 10 per due delle quattro categorie di conti correnti analizzate da una recente indagine dell'ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza).

L’analisi ha preso in considerazione oltre 50 banche e istituti di credito stilando una classifica delle offerte più convenienti relativamente a quattro profili: giovani, famiglie, clienti digital e professionisti.

Nella categoria "Profilo giovani", Banca di Asti si è posizionata al quarto posto, attestandosi come una delle soluzioni più convenienti per i giovani clienti, mentre nella categoria "Profilo famiglia", ha ottenuto un nono posto, confermando il suo impegno nell'offrire servizi e prodotti finanziari su misura per il nucleo famigliare.

"Questi risultati - rimarcano dall'istituto bancario - testimoniano l'impegno costante della Banca di Asti nell'offrire offerte competitive e soluzioni finanziarie innovative, al passo con le esigenze del mercato per fornire un servizio adeguato a tutti i suoi clienti".