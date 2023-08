Tragedia a Lisio: l'ex sindaco Aldo Bracco muore travolto dal trattore

Ancora una vittima di un incidente agricolo nella nostra provincia.

E’ accaduto poco dopo le 14 di oggi, sabato 5 agosto, in territorio di Lisio, nel Monregalese.

Qui un uomo, Aldo Bracco, classe 1963, operaio forestale della Regione, già sindaco del piccolo centro della Valle Mongia dal 2004 al 2014, stava procedendo alla guida di un mezzo agricolo lungo una strada boschiva prossima alla cappella di Santo Stefano quando questo, forse per un cedimento del terreno, si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo.

A dare l’allarme il fratello, con lui in quel momento. Sul posto è intervenuto l’elicottero del Servizio Regionale di Emergenza 118 insieme ai Vigili del Fuoco partiti da Mondovì e dal distaccamento volontari di Ceva, chiamati a liberare l’uomo dal peso del mezzo agricolo. Purtroppo inutili i successivi tentativi di rianimarlo prestati dai sanitari, cui non è rimasto che dichiarare il decesso del 60enne. Ancora in corso le operazioni di trasferimento della salma dalla zona impervia teatro dell’incidente. Sul posto anche I Carabinieri Forestali.

L'uomo lascia la moglie Daniele e il fratello Massimo.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato comprensibile impressione nel piccolo centro della Valle Mongia, che conta meno di duecento abitanti. A manifestarne la vicinanza alla famiglia è l’attuale primo cittadino Sergio Rossi: "Un fatto terribile. Aldo era una persona sempre disponibile e pronta ad aiutare il prossimo. Prerogative che lo hanno contraddistinto sia nel corso dei diversi mandati che lo hanno visto impegnato in municipio, sia nel lavoro prestato al fianco delle associazioni del paese ogniqualvolta ce ne fosse stato bisogno. Come amministrazione, a nome dell’intera comunità, ci stringiamo al dolore della moglie Daniela, del fratello Massimo e di tutti i familiari".