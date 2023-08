La Digital Med Solution accelera la medicina del futuro

La trasformazione digitale della sanità prevista dalla Missione 6 Salute del Pnrr passa attraverso il potenziamento della telemedicina, che già in piena pandemia aveva sfoderato le sue potenzialità, garantendo alti standard di qualità, capillarità e sicurezza.

Oggi l’Italia punta ad assistere “digitalmente” almeno 200mila pazienti entro il 2025. Un target imponente e ambizioso a cui non può bastare la sola creazione di infrastrutture tecnologiche innovative “orfane” di piani di sviluppo regionali e provinciali per l’erogazione dei servizi di telemedicina sul territorio.

Come spesso accade, anche sul fronte dell’innovazione sanitaria è stata la provincia di Cuneo a portare a battesimo, lo scorso luglio, uno dei primi esempi a livello italiano di “soluzione” per spalancare le porte dell’accessibilità e della fruibilità della telemedicina, espressa da servizi di televisite, teleconsulti medici, teleconsulenza medico sanitaria, teleassistenza, telemonitoraggio, telecontrollo, telediagnostica e teleriabilitazione.

Il grande passo di marchio territoriale verso la sanità elettronica si chiama Digital Med Solution e, in linea con l’innovazione epocale insita nella sua mission, prende vita aggregando l’imprenditoria cuneese, rappresentata da Confindustria Cuneo (tramite il C.S.I., Centro Servizi per l’Industria Srl), Confcommercio Cuneo, Confartigianato Cuneo, l’operatore internazionale di Information Tecnology TESISQUARE Spa di Roreto di Cherasco - con varie sedi tra l’Europa e gli USA - le società del Gruppo TESI T4MED, pioniere di tecnologie per la telemedicina, insieme alla BSpace, specializzata in teleassistenza domiciliare. Per il fondamentale capitolo della medicina del lavoro, è presente la Symed di Alba, Bra, Fossano e Savigliano, legata al gruppo Ascom, a cui afferiscono i poliambulatori Medical Center di Bra e il San Paolo di Alba

“La vera innovazione che abbiamo messo in campo grazie all’unione lungimirante dell’associazionismo imprenditoriale e all’avanguardia professionale della Tesi Spa – spiega Luigi Barbero, neo-eletto presidente della DMS - Digital Med Solution - è legata alla progettazione di un nuovo modello, prima ancora che servizio, di welfare destinato a famiglie e aziende. Si tratta di un’azione di concertazione con il Sistema Sanitario Nazionale per identificare il benessere con un nuovo format di prevenzione, protezione, assistenza e cura dei cittadini, tenuto conto che l'Istat ci segnala un record storico di ultracentenari italiani censiti (22 mila a inizio anno) e che il fenomeno dei‘grandi anziani’ va integrato nell’elaborazione di proposte di sanità avanzata. Per questo, riteniamo che la telemedicina e i nuovi servizi integrativi del welfare aziendale rappresentino il futuro dei sistemi di assistenza, nonché la nostra mission a favore del territorio in cui operiamo”.

Accanto al presidente Luigi Barbero, anche direttore di Ascom Bra, il CdA vanta prestigiosi nomi del panorama cuneese, a partire dai tre vice presidenti Mauro Gola (Confindustria), Luca Crosetto (Confartigianato) e Giuseppe Pacotto (TESISQUARE Spa), unitamente ai consiglieri Luca Chiapella (Confcommercio), Mauro Danna (Confindustria), Giuliano Viglione (Symed), Joseph Meineri (Confartigianato) e Massimo Crivello (TESISQUARE Spa). Ad affiancare ed affrancare la qualità progettuale di quest’estesa rappresentanza delle imprese, vigilerà un comitato tecnico-operativo in cui spiccano figure dello spessore professionale e della comprovata esperienza del Dott. Camillo Scimone, del Dott. Giusto Viglino e del Dott. Paolo Spolaore.

Nel nuovo paradigma di connessione medico-paziente grazie a sistemi digitali di erogazione sanitaria, la DMS si dedicherà alla telemedicina, fornendo servizi innovativi di teleassistenza e telediagnosi a distanza attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Inoltre, nel quadro generale dei modelli di medicina preventiva sempre più slegati dalle strutture fisiche, verranno elaborati veri e propri servizi di abbonamento virtuale collegati al monitoraggio della salute e al coaching in determinate condizioni, come quella delle malattie croniche.

Non solo. Nella sua escalation operativa, la DMS ha in programma l’implementazione di una Centrale Operativa di Emergenza e Soccorso che fornirà i suoi servizi h24 e 7/7 a mutue, assicurazioni e privati.

La Centrale Operativa potrà altresì fornire un servizio di monitoraggio di primo livello correlato ai dati clinici che risulteranno al di fuori dei range prestabiliti, rilevati dai dispositivi medici forniti agli assistiti, che comunicherà in tempo reale con alert ai medici di base e/o ai medici specialisti titolati tramite mail, telefonata o altro mezzo definito dal committente del servizio.

Il monitoraggio a distanza dei pazienti (RPM) reso possibile dai Digital Care Programs sarà uno dei cardini operativi della DMS, permettendo così di raccogliere molte più informazioni sulla condizione degli utenti in modo continuativo, e contribuendo a spostare il modello di assistenza da una logica reattiva (guidata dall’insorgenza di sintomi) a una proattiva (abilitata dall’alert precoce in presenza di parametri fuori norma).

Nel suo ampio panel di specializzazione virtuale, la DMS offrirà anche servizi di formazione a distanza per la diffusione di contenuti sanitari e medico-scientifici rivolti sia agli operatori, sia agli utenti finali. Inoltre, gestirà la conduzione di ricerche cliniche, analisi ed elaborazioni di dati raccolti, utilizzando tecnologie di business intelligence, analisi predittiva e intelligenza artificiale.

Il fronte della divulgazione scientifica non rimarrà secondario: la DMS, infatti, dedicherà un asset anche all'organizzazione di convegni e di corsi di formazione digitale su tematiche emergenti, coerenti con l'oggetto sociale. In aggiunta, stimolerà e collaborerà con progetti di cooperazione tra Enti di Ricerca, università, medici del territorio, aziende e associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale, favorendo l'utilizzo di tecnologie innovative nel settore sanitario al fine di garantire la qualità delle pratiche digitali in tempi congrui e su ampia scala.

Se nella sanità del futuro la telemedicina continuerà a farla da padrona, e le tecnologie sanitarie saranno sempre più utilizzate per migliorare l’assistenza in ogni area, la base sociale della DMS si fa altresì portavoce e garante di modelli gentili ed efficienti di integrazione e ottimizzazione della pratica clinico-assistenziale tradizionale, non della sua sostituzione

Mentre oltreoceano è in progettazione il business del nuovo sogno americano, la Amazon Clinic, nel Cuneese le associazioni delle imprese hanno saputo fare la differenza nel welfare di territorio.