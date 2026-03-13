Un nuovo ecografo per la Neurologia dell'ospedale di Savigliano

Inaugurato oggi (venerdì 13 marzo) il nuovo ecografo di ultima generazione in dotazione alla Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano.

L’apparecchiatura, del valore di 35 mila euro, è stata donata della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo e Fossano grazie al contributo di due realtà di primo piano del territorio: la Banca BCC di Cherasco e la Giletta S.p.A., che hanno scelto di sostenere con sensibilità la sanità locale.

“Lo strumento – afferma il Direttore della Struttura di Neurologia Iacopo Battaglini - consentirà di effettuare eco-doppler carotidei, un esame diagnostico fondamentale nella prevenzione degli ictus ischemici legati all’arteriopatia carotidea e nelle decisioni terapeutiche per i pazienti ricoverati riducendo i tempi di effettuazione dell’esame e migliorandone la qualità”.

“Questo è un esempio concreto dell’impegno della Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo e Fossano nel supportare le esigenze sanitarie emergenti – afferma il consigliere Guido Giletta – impegnata nella raccolta fondi e nel fornire strumentazioni innovative per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Ringraziamo il dottor Giovanni Olivero, Presidente della Banca di Cherasco e Fabrizio Abello Direttore di stabilimento della Giletta Spa per i preziosi contributi economici che hanno permesso questo acquisto”.

“Questa donazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione in grado di portare giovamento all’intera comunità, dichiara Giovanni Olivero, la nostra Banca è impegnata nello stanziare fondi in grado di migliorare la qualità della vita delle persone sia in ambito sanitario, come avvenuto oggi, sia in ambito sportivo e culturale”.

L’importanza dell’iniziativa è sottolineata anche dalle parole di Fabrizio Abello della Giletta Spa che ha voluto rimarcare come la sinergia tra diversi attori del territorio può portare alla realizzazione di progetti come questi su cui si investono risorse per il bene della comunità.

“Ringraziamo la Fondazione, la Banca di Cherasco e la Giletta Spa– afferma il Direttore Generale AslCN1 Giuseppe Guerra – per l’impegno nel promuovere l’innovazione tecnologica e nel rafforzare la qualità dei servizi sanitari sul territorio. Strumenti come questo ecografo contribuiranno a ridurre le liste d’attesa e rappresentano un ulteriore supporto per la nostra Neurologia, già riconosciuta quale eccellenza nella prevenzione e nel trattamento precoce dell’ictus ischemico”.