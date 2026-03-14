ABACUS dona un dispositivo per endoscopia all'ospedale di Ceva

ABACUS ODV ha donato al reparto di Endoscopia dell'Ospedale di Ceva un dispositivo EPW 100 S, sistema semi-automatico di supporto al pre-lavaggio degli strumenti endoscopici che rappresenta un significativo passo avanti in termini di sicurezza, efficacia e tracciabilità delle procedure.

La consegna ufficiale si è svolta alla presenza del Dott. Giuseppe Guerra (Direttore Generale ASL CN1), della Dott.ssa Monica Rebora (Direttrice Sanitaria ASL CN1), del Dott. Corrado Genovesi (Responsabile Struttura Semplice Endoscopia), dell'Avv. Diego Poggio (Direttore Amministrativo), del Dott. Maurizio Ippoliti (Direttore Sanitario Presidio), del Sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e dell'Assessore Luca Prato.

L'IMPORTANZA DEL REPARTO DI ENDOSCOPIA

Il reparto di Endoscopia dell'Ospedale di Ceva rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio, effettuando centinaia di procedure diagnostiche e terapeutiche all'anno: gastroscopie, colonscopie e altre indagini essenziali per la diagnosi precoce e il trattamento di patologie dell'apparato digerente . L'attività endoscopica è cruciale per: Diagnosi precoce di tumori gastrointestinali Procedure terapeutiche mini-invasive (polipectomie, emostasi, dilatazioni) Screening oncologico (prevenzione tumore colon-retto) Riduzione delle ospedalizzazioni grazie a diagnosi rapide e accurate Alternative alla chirurgia tradizionale con minore invasività e tempi di recupero più brevi La qualità e la sicurezza delle procedure endoscopiche dipendono non solo dalla competenza degli operatori, ma anche dall'affidabilità della strumentazione e dei processi di lavaggio e disinfezione degli endoscopi.

COS'È L'EPW 100 S E PERCHÉ CAMBIA LE COSE

L'EPW 100 S è un sistema automatizzato per il pre-lavaggio degli strumenti endoscopici. Rispetto al lavaggio completamente manuale, questo dispositivo rende la procedura: 1. Più rapida ed efficace Riduzione del rischio di persistenza di contaminanti nei canali degli strumenti, che rappresentano le zone più critiche e difficili da pulire manualmente. Il sistema automatizzato garantisce un flusso costante e controllato di detergenti attraverso tutti i canali, anche quelli più piccoli e complessi. 2. Completamente tracciabile La tracciabilità è ormai una caratteristica irrinunciabile nelle fasi di processazione di qualsiasi dispositivo medico. Ogni ciclo viene registrato e certificato, fornendo maggior sicurezza al paziente che l'intero iter sia stato seguito a regola d'arte. Questa documentazione risulta inoltre fondamentale in caso di contenzioso medico-legale, proteggendo sia i pazienti che gli operatori sanitari. 3. Più sicura per gli operatori Riduzione del rischio di lesioni per gli operatori (come tendiniti da movimenti ripetitivi) ed errori dovuti a fatica o distrazione. L'automatizzazione delle fasi più ripetitive e stressanti preserva la salute degli operatori e riduce l'affaticamento durante turni lunghi. 4. Sostenibile e precisa Dosaggio automatico di detergenti e acqua, evitando sprechi e inquinamento. Il sistema utilizza esattamente le quantità necessarie per ogni ciclo, ottimizzando i consumi e riducendo l'impatto ambientale rispetto alle procedure manuali. 5. Conforme agli standard europei Il dispositivo permette l'immersione totale degli endoscopi secondo le linee guida della maggior parte dei Paesi europei, garantendo conformità normativa e standard elevati di sicurezza. 6. Integrato e intelligente Dotato di interfaccia HMI intuitiva con riconoscimento "a mani libere" degli operatori e degli strumenti mediante lettore di codice a barre o sistema RFID. Compatibile con la tecnologia OCS – One-Time Connection System, che riduce drasticamente il rischio di errori e manipolazione degli endoscopi durante l'intero processo di pre-lavaggio, lavaggio/disinfezione e asciugatura/stoccaggio.

IMPATTO CONCRETO SUL REPARTO E SULLA COMUNITÀ

Con l'introduzione dell'EPW 100 S, il reparto di Endoscopia dell'Ospedale di Ceva potrà garantire:

Per gli operatori:

Riduzione dei rischi professionali (tendiniti, lesioni da movimenti ripetitivi)

Minore affaticamento durante turni lunghi

Protezione legale attraverso tracciabilità certificata

Ambiente di lavoro più sicuro ed ergonomico

Per i pazienti:

Procedure più sicure con riduzione del rischio infettivo

Tracciabilità completa di ogni strumento utilizzato

Standard di igiene certificati e documentati

Continuità di un servizio essenziale con tecnologie all'avanguardia

Per la struttura:

Standardizzazione delle procedure secondo linee guida europee

Riduzione degli sprechi di detergenti e acqua

Documentazione completa per audit e verifiche

Minore impatto ambientale

L'IMPEGNO DI ABACUS ODV PER LA SANITÀ TERRITORIALE

ABACUS ODV, attiva dal 2016 nel territorio cuneese, ha scelto di destinare parte delle risorse raccolte attraverso donazioni private ed eventi al supporto concreto delle strutture sanitarie locali. La donazione dell'EPW 100 S si inserisce nella missione più ampia di ABACUS ODV di portare cura, dignità e supporto concreto dove sono più necessari: non solo attraverso i progetti diretti alle persone fragili, ma anche sostenendo chi ogni giorno lavora per la salute della comunità.

CHI È ABACUS ODV

ABACUS ODV è un'organizzazione di volontariato attiva dal 2016 nel territorio cuneese, dedicata alla cura e al supporto delle persone più fragili. La missione di ABACUS ODV è portare cura, ascolto, dignità e presenza dove sono più necessari, includendo il supporto concreto alle strutture sanitarie che ogni giorno si prendono cura della comunità. La donazione dell'EPW 100 S è stata resa possibile grazie al contributo di donatori privati, eventi di raccolta fondi e alla generosità della comunità