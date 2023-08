Saluzzo, sul sito dell'anagrafe possibile richiedere certificati in bollo

Dalla fine del 2021 sul sito internet istituzionale del Comune di Saluzzo è presente un link per accedere al sito dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), per scaricare direttamente dal pc di casa numerosi certificati.

Ora ha una nuova funzionalità: “Il cittadino può richiedere sul portale un certificato in bollo – è spiegato in una nota -, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online. Il servizio è possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di Anpr e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della Pubblica Amministrazione. L’attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere certificati anagrafici in bollo, senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre più i servizi della Pubblica amministrazione ai bisogni del cittadino”.

La responsabile dei Servizi demografici del Comune di Saluzzo, Rebecca Poggio precisa: “I certificati in bollo ottenuti tramite il portale Anpr non sono però validi per essere utilizzati all’estero tramite la Prefettura. Un dettaglio che va tenuto presente, quindi, per evitare di stampare e pagare il bollo per un foglio che poi risulta inutilizzabile”.