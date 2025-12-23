Dodici sedute, 112 delibere e oltre cento interrogazioni: il bilancio del Consiglio comunale di Alba nel 2025

Nell’ultima seduta dell’anno, la presidente del Consiglio comunale di Alba, Elena Di Liddo, ha tracciato il bilancio dell’attività consiliare del 2025, restituendo un quadro dettagliato del lavoro svolto dall’assemblea cittadina, dalle Commissioni e dagli uffici a supporto del Consiglio.

Nel corso dell’anno si sono svolti 12 Consigli comunali, compresa la seduta conclusiva, durante i quali sono state approvate 112 delibere. Un’attività accompagnata da un intenso lavoro istruttorio e di confronto politico, testimoniato anche dalle 16 conferenze dei capigruppo convocate nel corso del 2025.

Sul fronte delle Commissioni consiliari, i numeri restituiscono una presenza costante e articolata. La Prima Commissione si è riunita 11 volte, la Seconda Commissione 7 volte, la Terza Commissione 12 volte, la Quarta Commissione 7 volte, mentre la Commissione per il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale ha tenuto 2 sedute. Un totale di quasi quaranta incontri dedicati all’approfondimento dei provvedimenti e al confronto preliminare sui temi all’ordine del giorno.

Particolarmente significativa anche l’attività di controllo e indirizzo esercitata attraverso le interrogazioni. Nel 2025 sono state esaminate e trattate 103 interrogazioni, mentre le ultime due presentate slitteranno formalmente al 2026. Un dato che conferma il ruolo centrale del Consiglio come sede di confronto tra maggioranza e minoranza e come luogo di risposta alle istanze del territorio.

Nel suo intervento conclusivo, la presidente Di Liddo ha voluto ringraziare il personale che rende possibile il funzionamento dell’assemblea: i segretari di Commissione, i dirigenti, l’Ufficio Consiglio, il vicepresidente del Consiglio, la Giunta e il Segretario generale, sottolineando il lavoro quotidiano che sostiene l’attività istituzionale e garantisce la correttezza degli atti e delle procedure.