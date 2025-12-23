Nuova palestra al Parco Sobrino ad Alba, Domenico Boeri critica: “Se non creiamo barriere, non dobbiamo abbatterle”

È stata inaugurata martedì 9 dicembre, nel Parco Sobrino di Alba (piazzale Beausoleil), la nuova palestra scolastica a servizio del Liceo Artistico Pinot Gallizio e del Liceo Scientifico Leonardo Cocito, un’opera finanziata con fondi PNRR per un importo complessivo di 2,43 milioni di euro. Un intervento rilevante, primo progetto PNRR concluso dalla Provincia di Cuneo, con il Comune di Alba coinvolto nella fase preliminare di demolizione.

Accanto al giudizio positivo sul valore dell’investimento e sulla collaborazione tra enti, non sono però mancate osservazioni critiche. A sollevarle è stato il consigliere di minoranza Domenico Boeri, che ha posto l’attenzione sul tema dell’accessibilità dell’impianto, parlando apertamente di barriere architettoniche presenti in una struttura appena realizzata.

“Ho detto anche in occasione della Giornata delle persone con disabilità che parlare di inclusione dopo aver inaugurato con enfasi una palestra nuova che presenta ghiaia e scalini è quanto meno contraddittorio”, osserva Boeri. “Se non le creiamo, le barriere non c’è nemmeno bisogno di abbatterle. Qui invece si è partiti già male”.

Il consigliere sottolinea come il problema non sia solo tecnico, ma culturale e politico. “Servono meno parole e più fatti per essere davvero dalla parte di chi ha bisogno. L’impressione è che, ancora una volta, si sia data priorità all’immagine, alla foto dell’inaugurazione, più che a una progettazione realmente inclusiva”.

La nuova palestra, pensata come spazio moderno e funzionale per le attività sportive dei due licei e potenzialmente aperta anche alla comunità, nasce con l’obiettivo di migliorare l’offerta di infrastrutture scolastiche cittadine. Proprio per questo, secondo Boeri, l’attenzione all’accessibilità avrebbe dovuto essere un elemento fondante del progetto, non un aspetto da correggere in un secondo momento.

La questione sollevata riporta al centro del dibattito un tema che va oltre il singolo intervento: quello della coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le scelte concrete nella realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto quando si parla di strutture nuove e finanziate con risorse straordinarie.