Un Ferragosto da vivere nella Granda con tanti appuntamenti

Feste di paese, sagre e manifestazioni





A Frabosa Soprana è in calendario la Sagra della Raschera e del Bruss fino ad oggi, martedì 15 agosto. Prosegue la fiera con i prodotti locali delle vallate monregalesi. Alle 10 è in programma la sfilata storica con l’esibizione dei gruppi folkloristici che anticiperà l’investitura dei nuovi cavalieri della Confraternita. Alle 15 si esibirà la marching band itinerante “Seven Dixie” per le vie del centro, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i trucca‐ bimbi e i clown della Compagnia del Teatro scalzo. I Falconieri guideranno l’esposizione dei rapaci e il rito del battesimo del guanto. Gran finale alle 21, con i Tre Lilu e i Mishkalè in “Mutandem”, il nuovo spettacolo di musica e comicità in piazza Marconi (ad ingresso gratuito). Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it





A Mondovì Piazza prosegue la Mostra dell’Artigianato Artistico. Si potrà seguire il percorso ad anello tra le vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, partendo da Piazza Maggiore e percorrendo via Gallo, la salita e i giardini del Belvedere e via Vitozzi, per curiosare tra le esposizioni degli artigiani provenienti da tutta Italia. Oggi l’evento si concluderà alle 23.00.

L’artigianato artistico, in esposizione nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, sarà il cuore della manifestazione, affiancato da un ricco calendario di eventi. Info e programma completo: www.lafunicolaremondovi.it - www.artigianatomondovi.it





A Ceva oggi, martedì 15 agosto, torna l’antiquariato di Ferragosto 2023. Per le strade del centro storico, per tutta la giornata, saranno allestiti stand con oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d’ingegno.

Info: www.comune.ceva.cn.it

Sempre oggi, dalle 9 alle 19, appuntamento ad Ormea con il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici “Artigianato, che passione!” lungo le vie del centro storico.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea

A Cuneo, in concomitanza della festività odierna i mercati settimanali del martedì in Piazza Galimberti/Via Roma, Piazza Seminario, quartiere Donatello e Piazza Virginio, si svolgeranno regolarmente con gli stessi orari e stesse modalità. Anche a Savigliano il mercato settimanale del martedì si terrà regolarmente anche oggi, Ferragosto. Saranno presenti le abituali bancarelle degli ambulanti nelle piazze del centro storico, con le consuete modalità ed i consueti orari.





Fino ad oggi, 15 agosto, in frazione Roreto di Cherasco si terrà la Festa patronale di Maria Vergine Assunta. Alle 9.30 Santa Messa e Processione, a seguire aperitivo offerto. La cena a buffet sarà per le 20, seguita dall’apertura della scatola pro-asilo infantile di Roreto. Dalle 21 serata danzante con l’orchestra Maria Ravera. Per le cene è gradita la prenotazione.

Info: www.facebook.com/prolocororetese





A Castellar di Boves è in programma la festa della Maria Vergine Assunta. Oggi, martedì 15 agosto, durante tutta la giornata ci sarà il mercatino dellʼhobbistica per appassionati e curiosi. Nel pomeriggio giochi popolari e intrattenimento musicale con Courenta e Balet con i Sunadur dʼla Val Vermenagna. Dalle ore 18 tornerà la pizza in piazza e seguirà la serata latino alle 21. A partire dalle ore 22 musica e danze a volontà con la “Serata Caraibica”. La festa proseguirà fino a mercoledì 16 agosto. Durante i festeggiamenti sarà disponibile il servizio bar con bevande e panini. Serate danzanti e spettacoli ad ingresso gratuito. Cene su prenotazione.

Info e locandina: www.comune.boves.cn.it





A Gaiola è in calendario la Festa dell’Assunta. Oggi alle 8 pastis alla “Suberana”, consegna del sonetto al Dedicato alle 9.30 al bar Oasi, rinfresco e alle 11 Messa con processione. Dopo il pranzo, dalle 16, sotto il padiglione pomeriggio con divertimenti popolari presso gli impianti sportivi, aperitivo e serata di ballo liscio con l’orchestra “Meo Tomatis”. La festa proseguirà mercoledì 16 agosto. Info: www.facebook.com/laprolocodigaiola





Per il mese di agosto la Riserva Naturale Ciciu del Villar propone eventi a portata di bambino per scoprire la natura e la realtà che ci circonda. Oggi appuntamento aperto a tutti con la Falconeria dove si potrà vivere un emozionante momento in compagnia di un falco, un gufo reale e una civetta e tanti altri rapaci, attraverso la realizzazione di piccoli laboratori didattici.

Info: www.provillar.it





La festa dell’Assunta a Sanfront si presenta ricchissima di eventi. Oggi, martedì 15, alle 9.00 ritrovo presso la casa riposo con la banda musicale di Racconigi, a seguire dalle 10.30 cerimonie religiose e rinfresco. Alle 20 cena su prenotazione, alle 21.00 Bruno Mauro e la band ballo a palchetto ad ingresso gratuito. La festa si concluderà mercoledì 16 con il Grandioso Spettacolo Pirotecnico. Info: pagina Facebook Proloco Sanfront





Fino a oggi, 15 agosto, la Villa di Verzuolo sarà animata dalla terza edizione di “Agosto nel Borgo antico”, festa all’insegna dello svago e della gastronomia. Al costo di 10 euro, verrà proposto l’AperiVilla, con possibilità di degustare i prodotti tipici del borgo. Questa sera, dalle 21.30, si ballerà con l’orchestra Romeo e Cooperisa. Il Castello della Villa di Verzuolo riaprirà le sue porte al pubblico anche oggi, martedì 15 agosto. Le visite guidate su prenotazione vedranno la collaborazione dei due architetti Alex Barbero e Gerardo Bonito. Info: https://villadiverzuolo.it





A Serravalle Langhe torna la festa dell’Assunta. Oggi, martedì 15, in paese arriveranno i trattori d’epoca per il raduno. Alle 9.30 sarà proposto un tour in e-bike e alle 15 ci sarà la caccia al tesoro, anch’essa in e-bike. Durante la giornata, in paese, musica itinerante e Prezzemolo per i più piccoli. Pranzo e cena saranno assicurati da una grigliata mista, in serata si ballerà con Alberto & Simone. I festeggiamenti termineranno sabato 19. Info: pagina Facebook proloco Serravalle Langhe





In Frazione Naviante a Farigliano fino a mercoledì 16 agosto è in programma la festa patronale di San Rocco, con musica, balli e giochi popolari. Oggi, è in programma il gioco delle bije (birilli per sole donne) alle 15.30, in serata "L'ora Canonica" di padre Filip e Luca il Chierichetto alle 21.30.

Mercoledì 16 agosto alle 11 la celebrazione della Santa Messa e alle 15 Caccia al tesoro "Conoscere Naviante". A chiudere la manifestazione sarà il concerto di "The Smiles" a ritmo di rock 'n roll in stile anni '50. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, per tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar.





Oggi, 15 agosto, dalle 16 in Piazza del Municipio a Limone Piemonte è in programma animazione per famiglie con lo spettacolo “Crazy & Fun: un Ferragosto senza freni” con giochi per tutte le età. La piazza, poi, sarà invasa dalle trenta crazy bike di Pongo che metteranno alla prova chi vorrà cimentarsi alla guida di queste due-ruote molto particolari. A partire dalle 21 la Piazza del municipio sarà animata dal coinvolgente spettacolo della band Sismica, per festeggiare il Ferragosto sulle note delle migliori hit del momento cantate e suonate dal vivo.

Info e programma eventi di agosto su: www.limoneturismo.it





Il "Ferragosto lungo" di Pontechianale regala a villeggianti e turisti occasioni di svago adatte a tutte le età e i gusti. Oggi, 15 agosto, dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico dalla diga di Castello. A seguire "Disco-drum Show" in piazza del municipio con Alby Esse: percussioni e intrattenimento musicale dai ritmi travolgenti. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018





Concerti di Ferragosto





La 43ª edizione del Concerto di Ferragosto con l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo sarà ospitata quest'anno al Bric Lombatera di Paesana, a 1390 metri di altitudine in valle Po. Sarà trasmessa in diretta su Raitre, oggi alle 12.45. In programma ci sono musiche di Puccini, Verdi, Leoncavallo e Strauss. La strada provinciale 269 di accesso a Bric Lombatera sarà chiusa da Paesana, anche alle biciclette e ai pedoni. Saranno messe a disposizione 35 navette che faranno la spola tra piazza Piave a Paesana e il luogo del concerto a partire dalle 7 di questa mattina. Il percorso segnalato si snoda dal bivio per la località Erasca e ha una lunghezza di 13 chilometri. È prevista la possibilità di noleggiare e-bike o compiere l'escursione a piedi, dalle 8,30, accompagnati da guide esperte. Info per logistica: www.paesana.it , programma concerto: www.orchestrabruni.it

Sempre oggi, alle 16, al Santuario di San Magno, in Valle Grana è in programma l’esibizione de “I Lou Dalfin”. A quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1300 concerti e collaborazioni prestigiose sulla scena musicale nazionale ed internazionale, ancora una volta i Lou Dalfin, capeggiati da Sergio Berardo saranno i protagonisti del Ferragosto occitano L’ingresso è libero. Info: www.occitamo.it

Alle 18 di oggi in piazza Santi del Popolo a Casteldelfino, si terrà il Concerto di Ferragosto con la banda musicale “Conte Corrado Falletti” di Villafalletto. Info: www.facebook.com/comunedicasteldelfino

Ad Entracque, questa sera alle 21, in piazza Giustizia e Libertà, appuntamento aperto a tutti con la rassegna Accademie in Valle e i Birkin Tree, la più importante band italiana di musica irlandese per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza. Ingresso libero. Info: www.turismoentracque.it/eventi e www.facebook.com/AccademieInValle

Prosegue a Sale San Giovanni la decima edizione della rassegna concertistica alla Pieve di San Giovanni Battista. Oggi alle 21.30 appuntamento con «Dal Barocco al classicismo viennese». Si esibiranno Paolo Ardinghi (violino) e Arianna Presepi (pianoforte).

Locandina su: https://comune.salesangiovanni.cn.it

A Garessio oggi, con partenza alle ore 10.00 da Garessio 2000, passeggiata rigenerante e concerto dalle 15.30 "La musica degli alberi", presso la Baita del Roccassone.

Info: www.facebook.com/proloco.garessio





Cultura, castelli aperti e musei





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo Ferragosto sono numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Info ed eventi su:

www.castelliaperti.it/it/news/item/castelli-aperti-2023-gli-appuntamenti-di-domenica-13-agosto-e-di-ferragosto.htm









Ripartono le visite al Forte di Ceva con un orario prolungato, così da permettere ad un numero sempre maggiore di visitatori di poter ammirare le bellezze e carpire i segreti della fortezza che Napoleone non riuscì ad espugnare, diventando così la sua spina nel fianco. Nel mese di agosto le visite si terranno in queste date: oggi, martedì 15, e poi domenica 20 e domenica 27, nei seguenti orari: 10/12 e 15/19. Info: www.comune.ceva.cn.it





Fino ad oggi, martedì 15 agosto, la Fondazione CRC organizza a Mondovì tre giorni di iniziative collaterali dedicate alla mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”, presso il Museo della Ceramica di Mondovì. Alle 17.30, ci sarà la visita gratuita alla mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”, guidate dal curatore Enzo Biffi Gentili. Prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/eventi/visita-alla-mostra-cesare- peverelli-ce ramiche-a-vallauris-avec-pablo-picasso-con-il-curatore

A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it