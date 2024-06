Fiamme Gialle, in Granda scoperti 90 evasori totali e sequestrati beni per due milioni di euro

La Guardia di Finanza di Cuneo, questa mattina, ha celebrato i 250 anni del Corpo con una cerimonia all'interno della caserma di via Cesare Battisti, alla presenza delle massime autorità militari e civili della provincia.

Dopo l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento ai Caduti, si sono svolte due dimostrazioni dell'operatività degli uomini e delle donne della Finanza, con l'impiego dei cani, partner preziosi e insostituibili nella loro attività quotidiana.

Con l'occasione, è stato presentato il bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024. Un anno e mezzo di lavoro che si traduce in 750 interventi ispettivi e 183 indagini finalizzati al contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia.

Sono stati individuati 90 evasori totali, imprenditori o lavoratori autonomi completamente sconosciuti al Fisco. 241 i lavoratori in nero o irregolari scoperti.

Sono 60 i soggetti denunciati per reati tributari, di cui uno arrestato. Sequestrati beni frutto di evasione o frodi pari a 1,9 milioni di euro. Venti le proposte di cessazione della partita iva nei confronti di soggetti economici connotati da pericolosità fiscale.

Nell'ambito degli investimenti finanziati con risorse del PNRR, sono stati eseguiti 183 interventi finalizzati a verificare la legittimità di contributi e finanziamenti a cittadini e imprese, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetti di appalti pubblici, per circa 20 milioni di euro.

Riciclaggio e autoriciclaggio: 13 interventi, 15 persone denunciate e 9 arrestate. Ricostruire operazioni illecite per 100 milioni di euro.

I controlli sui voli "extra-Schengen"hanno portato all'intercettazione di denario contante in transito per un ammontare complessivo di oltre un milione di euro, trasportato in violazione delle normative valutarie.

Eseguiti 1882 accertamenti richiesti dalla Prefettura funzionali al rilascio della documentazione antimafia, così come sono stati sequestrati due chili di sostenze stupefacenti, in particolare hashish. Denunciati 33 soggetti di cui 5 arrestati. Sono 263 quelli segnalati alla Prefettura di Cuneo.

In tema di tutela del Made in Italy, eseguiti 55 interventi e denunciati 4 soggetti. Oltre 5.500 i prodotti contraffatti sequestrati.

In tema di soccorso, il nucleo SAGF è stato impegnato in 21 interventi, con il salvataggio di 26 persone. Nove le salme recuperate. L'attività del comparto alpestre ha permesso di salvare 15 persone in otto interventi.

Servizio pubblico: 250 gli uomini delle Fiamme Gialle impegnati in occasioni di manifestazioni, eventi pubblici e sportivi.