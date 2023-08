Elisoccorso a Paesana per un infarto in corso

L’elisoccorso del 118 di stanza a Levaldigi si è posato ieri, venerdì 18 agosto, a Paesana per portare soccorso ad un uomo di mezza età residente in via Agliasco.

La persona in oggetto aveva un infarto in corso e la non disponibilità, in quel momento, di ambulanze hanno consigliato all’equipe medica di richiede il supporto del velivolo.

Una volta issato a bordo e stabilizzato, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Verduno dove il tempestivo intervento dei medici ha scongiurato complicazioni, salvandogli così la vita.