Yacht di lusso nel Mediterraneo, le mete più ricercate

Noleggiare yacht di lusso è il modo migliore per vivere al meglio una vacanza nel Mediterraneo alla scoperta delle mete più belle. Your Boat Holiday è il partner ideale per noleggiare i migliori yacht di lusso e lasciarsi stupire dalla bellezza di un viaggio in mare ricco d’avventura e relax.

Noleggio e vacanze yacht di lusso: le mete

Quali sono le mete più cercate per una vacanza su uno yacht di lusso nel Mediterraneo? Troviamo prima di tutto l’Italia che spicca con la Sardegna, un’isola meravigliosa caratterizzata da baie e calette, e la Sicilia, una perla di rara bellezza. Spiccano poi Capri, chic e glamour, Amalfi, Taormina e le Isole Eolie. Uno yacht di lusso si può noleggiare pure per visitare la Grecia, da Mykonos, isola del divertimento, ad Atene, sino a Santorini e Corfù.

Negli ultimi anni tantissime persone hanno deciso di trascorrere le vacanze in Francia dove troviamo mete come St. Tropez, Cannes, Monaco e ovviamente la Corsica, bella e selvaggia, con una natura incontaminata. Fra le mete più ricercate c’è pure la Spagna, con Ibiza, Formentera e le isole Baleari. Infine troviamo la Croazia e la Turchia che negli ultimi anni hanno conquistato il favore di moltissime persone affascinate dalla bellezza di questi luoghi così incontaminati e splendidi, da vivere al meglio grazie a uno yacht.

Come noleggiare uno yacht di lusso

Come noleggiare uno yacht di lusso? Your Boat Holiday è una realtà consolidata nel settore. Parliamo di esperti nel noleggio di yacht di lusso con una selezione accurata di super barche e uno staff in grado di dare ottimi consigli, con guide e itinerari di destinazioni in giro per il mondo. Your Boat Holiday è un membro orgoglioso delle più prestigiose associazioni di yachting mondiali. Offre un servizio 24 ore su 24 e sette giorni su sette per garantire un’esperienza di noleggio di altissimo livello. Tutti i charter che vengono forniti ai clienti sono supervisionati e controllati in termini di efficienza e qualità per assicurare il noleggio di uno yacht di lusso che possa soddisfare gli standard più elevati, rispettando le normative.

Perché fare una vacanza in yacht

Perché fare una vacanza in yacht? Questa scelta comporta moltissimi vantaggi, non a caso negli ultimi anni è divenuta un trend importante per i viaggi. Scegliere di noleggiare uno yacht infatti significa optare per una vacanza all’insegna del lusso, della libertà, ma anche dell’originalità. Lo yacht permette di arrivare dove gli altri non arrivano, esplorando calette, spiagge e lidi nascosti. Nuotando nelle acque più limpide e cristalline, lontano dal turismo di massa e dall’affollamento tipico dei mesi estivi.

Le mete fra cui scegliere sono davvero tantissime ed è possibile viverle al meglio. Immaginate di dormire cullati fra le onde e di addormentarvi fissando le stelle. Di svegliarvi la mattina e fare un tuffo al mare, mangiare sullo yacht in totale comodità, prendere il sole e pescare, divertendovi con tantissime attività dalla mattina sino alla sera. Non a caso lo yacht è la soluzione migliore per un gruppo di amici che vuole vivere una vacanza meravigliosa e senza limiti, fatta di divertimento. Non solo: il noleggio di questa imbarcazione è adatto anche per le famiglie che cercano una vacanza unica. Durante le giornate infatti gli adulti potranno rilassarsi comodamente e godersi il mare e la tintarella, mentre i bambini si divertiranno tantissimi fra tuffi e giochi d’acqua. Senza contare la possibilità di sbarcare nei vari porti delle località ed esplorare l’entroterra, seguendo i consigli degli esperti di Your Boat Holiday, sempre pronti ad aiutare i propri clienti nell’organizzazione di un itinerario di viaggio che metta tutti d’accordo.