Saluzzo, aperta alla preghiera la cappella dove è sepolta Madre Elvira

Dopo il solenne funerale (l’11 agosto) partecipato da 5 mila persone e la processione con la bara portata a spalle fino al luogo della sepoltura (venerdì 12 agosto), continuano le richieste di visitare e sostare in preghiera sulla tomba di Madre Elvira, nella cappella privata della proprietà Bramafarina, Casa di formazione delle Suore missionarie della Risurrezione, dove la religiosa ha vissuto gli ultimi anni di vita.

Suor Rita Agnese Petrozzi, conosciuta come Madre Elvira, deceduta il 3 agosto all’età di 86 anni, aveva aperto la Comunità Cenacolo nel 1983, sulla collina di Saluzzo per dare accoglienza a giovani in dipendenza dalla droga.

Il Cenacolo, che ha ricevuto le condoglianze da mezzo mondo e dalle oltre 70 Fraternità, diramazioni della Casa madre saluzzese, ha deciso di aprire la cappella della villa, in via Pagno 115, a pochi chilometri da Saluzzo, verso la Val Bronda, per esaudire le richieste.

Le visite sono possibili dal lunedì al sabato, dalle 16,30 alle 18. In caso di visite di gruppo, è consigliabile inviare una mail alle suore all’indirizzo cdf@comunitacenacolo.it oppure telefonare allo 0175/41863 per concordare il giorno e l’ora.

La messa di Trigesima di Madre Elvira si terrà sabato 2 settembre alle 10, preso la Casa di formazione in via Pagno. Confermare la presenza al numero 0175 41863 oppure alla mail cdf@comunitacenacolo.it