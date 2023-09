Dronero: dopo 35 anni oggi chiude “Matrix”, primo e unico negozio di musica della cittadina

“Sembra incredibile siano passati già tutti questi anni”. È emozionato Diego Marongiu: chiude oggi, giovedì 31 agosto, “Matrix”, il suo negozio di musica a Dronero. È arrivata per lui la pensione, dopo 35 anni di attività.



La passione per la musica, in particolare per la chitarra, nel 1988 lo aveva spinto ad aprire un suo negozio, inizialmente in via Brofferio e trasferito poi in via Giolitti, prima e unica attività di questo genere a Dronero.



“Quando ho aperto era il momento degli LP e delle cassette - racconta Marongiu - mentre i CD ancora non erano così conosciuti. Ho vissuto, in questi 35 anni, il cambiamento commerciale e discografico, l’ascesa e la discesa dei CD, ma anche il diverso approccio delle persone alla musica.”



Avvicinandosi e poi entrando in negozio, sempre si veniva accolti da un sottofondo musicale, che rievocava emozioni e bellezza. Qui un’ampia scelta di generi, strumenti musicali e articoli regalo. Qui anche corsi di chitarra per grandi e piccini tenuti dallo stesso Diego Marongiu, apprezzato chitarrista in diversi gruppi musicali della zona.



“Se ho potuto continuare la mia attività per tutti questi anni è grazie ai clienti, ci tengo a sottolinearlo e a ringraziarli. Sono stati 35 anni in cui non sono mancate certamente le difficoltà, 35 anni in cui però ho potuto continuare a fare quello che più mi è sempre piaciuto. A casa ho un piccolo studio, dove continuerò a dare lezioni di chitarra. Mi mancherà questo posto, ma so che i suoi preziosi momenti e ricordi mi accompagneranno sempre”.



E proprio la chitarra Diego Marongiu ha scelto di tenere tra le mani, all’entrata del suo negozio: l’inizio di tutto e tutti questi anni, racchiusi così in una significativa foto ricordo.