Cortemilia si illumina con la Fiera Nazionale della Nocciola: "Tre weekend per promuovere la 'tonda gentile' e far conoscere l’Alta Langa”

Cortemilia si prepara ad accogliere la 71ª Fiera nazionale della Nocciola, allungando la manifestazione a tre weekend consecutivi: 16-17, 22-23-24 e 30-31 agosto. Un’estensione che, come sottolinea il sindaco Roberto Bodrito, risponde alla volontà di dare più respiro alla promozione della tonda gentile – e insieme all’identità dell’Alta Langa.

“Allungare la fiera – spiega Bodrito – significa dare più spazio alla promozione del nostro prodotto principe, la nocciola, e del nostro territorio. La forza della manifestazione è proprio questa: rimanere se stessa, ma rinnovarsi ogni anno. Manteniamo le collaborazioni storiche con la Valle d’Aosta e la Liguria, e quest’anno si aggiunge il Veneto, segno che la nostra è ormai una fiera di respiro nazionale”.

Il sindaco sottolinea anche il valore strategico di un programma capace di parlare a pubblici diversi: “Pensiamo agli addetti ai lavori, che possono trovare momenti tecnici di approfondimento, ma anche alle famiglie, che nelle domeniche potranno vivere un’esperienza serena tra mercatini, degustazioni e animazioni. Abbiamo proposte per i giovani, come il concerto di Sarah Toscano, e spettacoli pensati per un pubblico più ampio e trasversale, come quello di Iva Zanicchi. La nostra idea è che ognuno, indipendentemente dall’età o dagli interessi, possa trovare almeno un motivo per venire a Cortemilia. E da qui, magari, partire alla scoperta dell’Alta Langa”.

Un programma variegato

Il cartellone intreccia gusto, musica e cultura. Venerdì 22 agosto il Parco La Pieve ospiterà il concerto gratuito di Sarah Toscano, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo. Domenica 24 agosto sarà la volta di Iva Zanicchi, con uno spettacolo pensato per un pubblico trasversale. Le domeniche restano a misura di famiglia, con mercatini, assaggi e animazioni, mentre il terzo weekend porterà il Cortemilia Comics&Games e, domenica 31 agosto, il premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro insieme alla celebrazione dei 25 anni della Confraternita della Nocciola.

Il cuore tecnico della fiera batterà sabato 23 agosto alla Cascina di Monteoliveto con il convegno organizzato da Agrion sulle prospettive dei noccioleti piemontesi e italiani, tra produttività, innovazione e soluzioni per una stagione agricola complessa. Tra gli ospiti, il maestro pasticcere Davide Malizia, che porterà interpretazioni d’autore della tonda gentile. Francesca Spinelli, Miss Piemonte 2024, sarà inoltre la madrina di questa edizione della rassegna. Per tutte le informazioni: https://www.fieranocciolacortemilia.it/

