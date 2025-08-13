“Ciao Rocco”: cordoglio a Dronero e San Defendente di Cervasca per la morte di Rocco Luongo

Sono tanti i messaggi d’affetto, incredulità e dolore in queste ore a Dronero ed a San Defendente di Cervasca per la morte di Rocco Luongo.



Di anni 68, l’uomo era un ex autista della Autotrasporti Viglietti, dal 2019 in pensione. La notizia ha profondamente scosso l’azienda, che dedica queste parole: “Sei stato un gran lavoratore, collaboratore e collega. Ti ricorderemo sempre con affetto. Condoglianze sincere alla famiglia.”



A ricordarlo sono anche i suoi compagni AIB di Bernezzo, Cervasca e Vignolo dov’era volontario: “Come un fulmine a ciel sereno - scrivono - Ciao Rocco ci hai lasciato troppo presto, il tuo grande cuore verso gli altri sarà per sempre da esempio”



Del signor Luongo rimarrà la gentilezza, quell’aiutare sempre gli altri. Nel cuore lo porteranno le figlie Simonetta e Xenia, Enikó, il genero Adam, Katerina e parenti tutti.



A San Defendente di Cervasca questa sera, alle ore 19:30 verrà recitato il rosario, mentre domani, giovedì 14 agosto, alle ore 14:30 si svolgeranno i funerali nella Parrocchia di Dronero