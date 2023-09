Piazza Boves, il vicensidaco Serale: "I locali sono presidio della vita notturna sana. Bisogna lavorare su questo"

Piazza Boves di giorno è vivace e colorata, un angolo nel cuore della città dove l'arte, i tavolini nel piazzale, i negozi e le attività commerciali raccontano di una Cuneo viva.

Il vicesindaco e assessore al Commercio Luca Serale evidenzia quanto sia stato fatto per quell'area della città: riqualificazione urbana, incentivi per il commercio, eventi che l'hanno resa coloratissima grazie ai murales che la contraddistinguono. E poi quel parcheggio multipiano, centralissimo e comodissimo, un progetto lungimirante quando era stato pensato e costruito.

Ora, però, è diventato anche luogo di bivacco, spaccio, consumo di stupefacenti. Anche chi ha acquistato i garage, in orari non diurni, evita di andarci.

"E' come se ci fossero due piazze - evidenzia. Al centro questo parcheggio che, pensato quarant'anni fa, ha davvero cambiato il volto della Cuneo vecchia. Qui si parcheggia a 50 centesimi l'ora e siamo a due passi da via Roma".

Eppure, adesso, quei sette piani interrati non sono più visti come un'opportunità. Il Comune nei giorni scorsi ha chiuso il piano meno sette. Era destinato agli autobus, poi è diventato ricovero per i mezzi del verde pubblico, ora è chiuso.

Ma con la carenza di parcheggi in città, perché non renderlo fruibile come gli altri due piani pubblici? "Bisogna capire quali sono i passi per cambiarne la destinazione, è una valutazione che faremo", continua Serale, che sottolinea come una situazione complessa come quella che si vive in piazza Boves non abbia soluzioni semplici.

Scendiamo fino al fondo. E' stata fatta pulizia dopo gli articoli di giornale, ma è necessario trovare un sistema che escluda l'accesso degli abusivi.

"Deve farlo il condominio, valutare, come già succede nei parcheggi interrati delle grandi città, ingressi e porte con codice o con tessera. Le tecnologie ci sono. Il Comune è uno dei condomini. Se si andrà in questa direzione, noi ci saremo".

"E' questa l'area incrimanata", evidenzia passando sotto l'ala coperta proprio di fronte all'Irish Pub, chiuso per 15 giorni su disposizione del questore. "I locali sono importantissimi, sono un presidio prezioso per le città e per la vita notturna sana. Ribadisco la parola "sana". Il Comune è disponibile, in particolare il mio assessorato al Commercio, a lavorare con chi ha attività sulla piazza, per trovare strategie che portino beneficio a tutti".

Poi si ricorda della segnalazione di un lampione non funzionante sul lato "oscuro" della piazza. "Provvedo subito con gli uffici perché venga sistemato".