Magliano Alpi, ladro tenta di derubare un bar: la giovane proprietaria lo insegue e lo consegna alla giustizia

Non ci ha pensato neanche un secondo Elisa: quando ha visto un uomo che tentava di introdursi dalla finestra del suo bar, ha mantenuto i nervi saldi e si è lanciata all'inseguimento, riuscendo a fermare il ladro e a consegnarlo nelle mani dei Carabinieri.

E' successo domenica scorsa, nel tardo pomeriggio, a Magliano Alpi. Elisa, 23 anni, di Clavesana, stava tornando da una giornata in montagna con il suo fidanzato Gabriele (27 anni), quando, passando con l'auto davanti al locale che gestisce con la mamma, il "Queen Caffè", si è resa conto che c'era qualcosa di strano.

"Erano all'incirca le 19.30 quando siamo passati - ci racconta Elisa - passando davanti al bar ho visto una persona sul davanzale della finestra del locale che era chiuso, come era chiuso anche il cancello di ingresso del cortile. Così siamo tornati indietro per vedere cosa stava succedendo, ma questa persona come ci ha visti si è infilata un cappuccio ed è corsa via".

Elisa non ha esitato un solo istante e si è lanciata all'inseguimento. Il ladro ha attraversato agilmente il canale dietro al bar e i campi.

"Era molto veloce, sembrava un grillo. L'ho rincorso fin dopo il ristorante, a Magliano Sottano. Poi l'ho perso di vista, ma ho chiesto ad alcune persone se avessero visto passare qualcuno che correva e mi hanno indicato la zona del campo sportivo. Non poteva essere andato molto lontano, così sono andata a vedere ed era nascosto nei cespugli, ha provato a scappare scavalcando la rete, ma da quella parte è arrivato con la macchina il mio fidanzato."

Si è conclusa così la fuga del ladro, un uomo italiano di circa 40 anni, che è stato arrestato dalle Forze dell'Ordine.

"Ci tengo a ringraziare i Carabinieri che sono intervenuti prontamente non appena chiamati" - conclude Elisa - "Quando ci siamo visti faccia a faccia ha provato a chiedere scusa, non dimenticherò mai quel volto. Spero solo che non ricapitino altri episodi simili né a me né ad altri in paese".

Intanto sono in corso le indagini da parte della Forze dell'Ordine per verificare se fossero presenti eventuali complici dell'uomo.