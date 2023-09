Moretta e l’Australia legate grazie ai due radioamatori Carlo Ponso e Carlo Verzelletti

Il Comune di Moretta da anni viene fatto conoscere nell’etere grazie al radioamatore Carlo Ponso che attraverso il suo hobby è entrato in contatto con Carlo Verzelletti, australiano di origini italiane.

Verzelletti, che vive a 120 chilometri da Melbourne e di mestiere fa il perito elettronico, anche lui è radioamatore e quasi quotidianamente entra in contatto con il morettese Ponso.

L’australiano è stato negli scorsi giorni a Moretta e, dopo aver visitato il paese e il Santuario, è stato accolto in Municipio dal sindaco Gianni Gatti che gli ha donato un gagliardetto e un libro ringraziandolo per far conoscere la cittadina dall'altra parte del mondo.

Erano presenti alla consegna del riconoscimento a Carlo Verzelletti, oltre al sindaco Gianni Gatti, il radioamatore Carlo Ponso, l’assessore Sauro Zannoni, il consigliere Pierangelo Raso e Ignazio Nocilla della locale protezione civile.

In un mondo dove attraverso i cellulari e i social i contatti sono immediati, alcune persone hanno ancora la passione per la comunicazione via radio.

Il radioamatore è una figura curiosa e appassionata che ricerca la sfida di stabilire connessioni radio con altre persone in tutto il mondo, spesso utilizzando attrezzature auto-costruite.

Questa passione per la radio non solo offre un divertimento tecnico e una sfida stimolante, ma può anche essere un servizio pubblico importante durante situazioni di emergenza, quando le reti di comunicazione possono essere interrotte.