Tennistavolo: atleti cuneesi sugli scudi a Terni, trionfi di Simone Garello ed Ettore Casonato (FOTO)

Si è svolta nei giorni scorsi, a Terni, la 22^ edizione del Ping Pong Kids - Memorial Pierpaolo Merkel. Al PalaTennistastavolo “Aldo De Santis” l'élite giovanile di questo sport, con una serie di sfide tra i migliori giocatori per categoria, provenienti dalle più rinomate società italiane.

Atleti piemontesi grandi protagonisti, trascinati dai portacolori dell' A4 Verzuolo. Un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio in virtù del certosino lavoro quotidiano che viene svolto per assicurare ai tesserati una ottimale preparazione fisica e tecnica.

Da registrare il trionfo di Simone Garello tra gli U15, con tanto di pass conquistato per partecipare al torneo internazionale in programma a Lignano Sabbiadoro nel mese di novembre.

Grandi soddisfazioni anche dai giovanissimi giocatori impegnati, con la selezione piemontese, nel campionato a squadre per regioni.

Ancora una volta sugli scudi il cuneese classe 2012 Ettore Casonato, campione d' Italia nella sua categoria (Under 2000 punti Ranking FITeT) e sempre più conosciuto da tecnici ed addetti ai lavori, anche a livello nazionale. Dopo una sconfitta nel girone, Ettore ha inanellato una serie di sette vittorie straordinarie, caratterizzate da un ottimo gioco d' attacco, aggressivo e di grande tattica, che lo hanno portato alla conquista del titolo, oltre a contribuire al prestigioso risultato conseguito dalla squadra.

La squadra piemontese, guidata dal Tecnico Federale Carmela Castro, si è infatti classificata al secondo posto alle spalle della Toscana.

Ottimo settimo posto, infine, per Alice Rivoira, pure lei del TTA4 Verzuolo, nella categoria Over 1000 Ranking FITeT).