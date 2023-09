A Pianfei cercasi impiegato tecnico junior

L’azienda b&b srl con sede a Pianfei si occupa di produzione di armature per il cemento armato e commercio all’ingrosso di prodotti per l’edilizia in Francia.

L’azienda cerca n.1 impiegato tecnico junior da inserire nel proprio organico.

Requisiti richiesti:

diploma in ambito tecnico;

conoscenza base di AutoCad;

preferibile conoscenza della lingua francese.

Il candidato ideale presenta predisposizione al lavoro in team, capacità di problem solving, flessibilità.

Orario di lavoro: Full time

Sede di Lavoro: Pianfei (CN)

Inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: info@batimentbb.fr

Per ulteriori informazioni contattare: 0174 300 161 int.1