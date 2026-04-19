La Fondazione Fossano Musica ha svelato gli appuntamenti di primavera ed estate: focus sul genio di Morricone e sul trombettista Nini Rosso [FOTO e VIDEO]

Un calendario fittissimo di appuntamenti di rilievo, in vista della prossima stagione estiva (con un doppio appuntamento particolare però legato al compianto genio compositore di Ennio Morricone i prossimi sabato 25 e domenica 26 aprile), quello stilato e ufficializzato venerdì 17 aprile in Sala Rossa del Comune dalla Fondazione Fossano Musica, in occasione della tradizionale conferenza stampa dedicata. Gli appuntamenti fossanesi si terranno principalmente all’Auditorium Calvino Paglieri, sul palco finanziato dalla Fondazione CRF, poi appuntamenti in trasferta tra Savigliano, Ceva, San Michele di Mondovì e addirittura in Sardegna a Cabras, sino al prossimo 28 agosto.

A renderlo noto il presidente Antonio Miglio, accompagnato dal direttore Gianpiero Brignone (con alcuni consiglieri, tra cui Paolo Bassino e Paolo Arese), Giancarlo Fruttero, presidente della Fondazione CRF, il moderatore Emanuele Barra e insieme al padrone di casa, il sindaco Dario Tallone. Con loro altre autorità civili e militari, come Gian Franco Riorda, presidente della Filarmonica Arrigo Boito, Ezio Dardanelli, presidente dell’associazione Il Melograno, il luogotenente Pietro Canu, Bruna Chiapello, referente Aido per l’iniziativa musicale – benefica “Luci alla ribalta” e varie realtà fossanesi.

“Se non fosse per il supporto del pubblico, dei soci e dei nostri vari partner non potremmo vivere dei soli introiti derivanti dai biglietti dei concerti – ha specificato il presidente della Fondazione, un tempo Istituto Baravalle, Antonio Miglio - Ringraziamo quindi il Comune di Fossano, le Fondazione CRF e CRC, la Regione Piemonte – che ha stanziato 50mila euro- per tutte le loro sinergie e per mettere in risalto le nostre iniziative culturali. Sottolineo inoltre che il direttore Gianpiero Brignone è la vera anima della Fondazione Fossano Musica, che è fortemente attiva con una quarantina di concerti all’anno, più un’ottantina di saggi degli studenti, per un totale complessivo di 130-140 spettacoli: un nostro vero vanto”. Non dimentichiamo i vari laboratori vocali e masterclass effettuati dagli allievi con professionisti durante l’anno.

L’attività artistica della FFM, che propone festival ed eventi nazionali ed internazionali, è particolarmente viva con 1.500 studenti ripartiti fra Fossano, la scuola civica Bra (con 250 allievi) e ora anche Bene Vagienna (40). Chi vorrà seguire inoltre una serie consistente di appuntamenti è disponibile un carnet di 8 concerti (con un unico biglietto), con la promozione che scade il prossimo 10 maggio. Per tutte le informazioni utili consultare il sito www.fondazionefossanomusica.it

Le dichiarazioni a margine della conferenza di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

GLI APPUNTAMENTI CLOU DI PRIMAVERA - ESTATE 2026

DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL GENIO DI ENNIO MORRICONE

Sabato 25 aprile alle 18, alla chiesa dei Battuti Bianchi, la presentazione del libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre” con la partecipazione del figlio Marco.

Domenica 26 aprile, sempre alle 18, in Cattedrale a Fossano il concerto “Missa Papae Francisci”, che fu omaggiato in Vaticano da Ennio Morricone a Papa Francesco, con doppio coro, organo e orchestra e che per la seconda volta in assoluto sarà orchestrata a Fossano. A dirigerlo il figlio di Morricone, Andrea, che ha donato gli spartiti originali alla scuola fossanese.

FESTIVAL CON I GIOVANI: FRENETIKA

Venerdì 22 maggio alle 20 e sabato 23 maggio alle 7.30 all’Auditorium Calvino Paglieri -Frenetika: il festival dei giovani

Realizzato in collaborazione con l’associazione giovanile Revolution. Nei concerti tanti artisti emergenti, di vari generi musicali: dal rap all’indie, dalla musica occitana ai dj set. Nede, Guelfi, Lou Tapage e Matsby e una jam session aperta ai giovani musicisti del territorio.

“UNA VOCE SOLA” E “VOCALMENTE”

Venerdì 29, sabato 30 maggio alle 21 all’Auditorium Calvino - Paglieri “Una voce sola”, con il concerto dei FFm Voice Kids, sarà proposto in tre date (a Ceva il 29 maggio, a Fossano il 30 maggio e a Bra il 7 giugno), portando sul palco entusiasmo e crescita musicale. Spazio anche alla lirica con il “Galà Lirico” dell'11 giugno, che vedrà esibirsi i vincitori del Norma Fantini Opera Contest accompagnati dall’orchestra classica della scuola

Venerdì 24 e sabato 25 luglio (alle 21 all’Auditorium Calvino - Paglieri), “Vocalmente”, festival internazionale e a cappella con i fossanesi VoXes, Fool Moon e Oblivion.

JAZZ SUMMER FEST

Dal 29 luglio al 1° agosto un campus con concerti serali di professionisti con dediche a grandi interpreti passati, in particolare Duke Ellington e Nini Rosso (a cent’anni dalla morte, nell’appuntamento “100 anni di silenzio – Omaggio a Nini Rosso” a San Michele Mondovì lunedì 20 luglio alle 21.

THE MUSICALS – ORCHESTRAL SUMMER CAMP A LUGLIO

Dal 24 al 29 luglio The Musicals - Orchestral Summer Camp, con lo spazio dedicato al musical teatrale e le borse di studio finanziate dalla Fondazione CRF

ORCHESTRANDO E L’ESTATE RAGAZZI FFM “LA MAGIA DELLA MUSICA”

Venerdì 29 maggio alle 18, all’Auditorium Calvimo Paglieri di Fossano, pomeriggio alla scoperta dei talenti musicali.

'Estate ragazzi Ffm - “La Magia della Musica”, con attività musicali per i giovani. Un corso estivo inedito in programma l'11 e 12 giugno, poi negli interi periodi dal 15 al 19 giugno; dal 22 al 26 giugno; dal 29 giugno al 3 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre.