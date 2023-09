Trovato un fungo da record in Valle Po: un "barbesin" di 13 chili

Con l'arrivo dell'autunno entra nel vivo la stagione della ricerca dei funghi e ieri, domenica 17 settembre, è stato trovato un esemplare da record per peso e dimensioni: ben 13 chili.

A fare la scoperta, nei boschi della Valle Po, la signora Vilma Borghino insieme al cognato Gianpiero.

"In tutta la mia vita non mi era mai capitato di trovare un fungo di queste dimensioni - racconta la signora Vilma - lo abbiamo raccolto, facendo attenzione a non danneggiarlo e lo abbiamo fatto controllare, ci hanno chiesto anche di poterlo acquistare, ma la gioia per averlo trovato è così grande che abbiamo preferito tenerlo".

Si tratta di una grifola frondosa, conosciuta come "uria" o "barbesin", una specie che cresce in genere sotto gli alberi di castagno ed appartiene alla famiglia delle Meripilaceae.

La stagione è appena iniziata, ma prima di avventurarvi nei boschi raccomandiamo di essere informati e tenere a mente la regolamentazione.