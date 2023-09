A Bra torna l’appuntamento con Visionaria: una giornata tra performance, spettacoli e installazioni sul tema della luce

Torna a Bra l’appuntamento con "Visionaria" action art event presentato da Monica Secco e organizzato Artemovimento, centro di ricerca coreografica con sede a Torino. Appuntamento per sabato 7 ottobre a palazzo Mathis per una seconda edizione dal titolo "ATTO#2 LUCE, tra Eros e Thanatos".

"Visionaria non è stato concepito come un festival di arti performative, ma come un racconto, un disegno drammaturgico all’interno del quale i performer condurranno il visitatore verso un’esperienza immersiva artistica" scrivono gli organizzatori. "Un nuovo sguardo che si muove per indagare l’aspetto intuitivo del corpo, della pelle, dei sensi e la visione di una realtà non ordinaria, che prende in considerazione il dialogo con gli elementi in natura e le sue dimensioni spirituali. Questa seconda edizione pone al centro il tema della Luce, quello spiraglio a cui tendiamo nella nostra vita che si articola in maniera circolare tra Eros e Thanatos, la pulsione dell’amore e quella della distruzione. Lo spiraglio, la luce tra i due conflitti sarà indagato come stato percettivo centrante all’interno della mostra/esperienza a Palazzo Mathis".

Il programma della giornata prevede dunque il susseguirsi di varie performance incatenate tra loro. A palazzo Mathis, ci si potrà poi immergere tra le installazioni viventi di luce tra Eros e Tanathos con opere di Monica Secco e sculture dell’artista Raoul Giglioli: in ogni stanza del palazzo i/le performer racconteranno un’emozione, una situazione portando lo spettatore attraverso un racconto. Il percorso sarà immersivo ed esplorativo e il pubblico sarà guidato a compiere vere e proprie azioni in relazione allo spazio/performer. Successivamente, si terrà la performance della compagnia di Monica Secco MovimentoCollettivo, impegnata in spettacoli e performance dal 2016, che vedrà in scena la sua ultima composizione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a info@artemovimento.org o chiamare il numero 011 83 74 51. L’evento, promosso dalla Città di Bra, avrà un biglietto di accesso acquistabile direttamente all’entrata di Palazzo Mathis il giorno dell’evento.