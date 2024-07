Sicurezza stradale, a Cuneo auto troppo veloci a San Pietro del Gallo e in via Luzzati

Proseguono le segnalazioni dei residenti della città di Cuneo in merito alle occasioni di pericolosità sulle strade del territorio, raccolte – come già successo per quelle relative alla zona di Passatore a gennaio scorso – in un’interpellanza dalla consigliera comunale Noemi Mallone (FdI).



Oggetto dell’interpellanza la sicurezza stradale della frazione San Pietro del Gallo e di via Luigi Luzzati. Nello specifico, molti residenti segnalano automobili in transito con eccessiva velocità – nonostante la presenza di un impianto semaforico - in via del Bosco, proprio all’ingresso della frazione e nei pressi della locale chiesa. Come anche in via Luzzati, all’incrocio con via Tornaforte e nei pressi della chiesa del Sacro Cuore: un passaggio che vede il transito permesso a doppio senso di marcia e con poco spazio disponibile.



La consigliera chiede quindi conto alla sindaca e all’assessore competente sulle intenzioni relativamente alle due zone.