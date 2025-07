Da Saluzzo parte la 100 Miglia Monviso: tre giorni di corse, eventi e spettacoli

Venerdì 18 luglio prende il via da Saluzzo la 100 Miglia Monviso, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e natura, con tre giorni intensi di gare, iniziative e spettacoli per festeggiare il quinto anniversario del Vibram Terres Monviso Running Park.

Il programma si apre già giovedì 17 luglio con un brindisi celebrativo a conclusione della serata “Corri con …”, mentre venerdì sarà la volta della partenza della gara M160K dopo i saluti istituzionali. Sabato inizieranno le partenze della M50K da Sanfront e arriveranno i primi corridori della M160K, seguiti dai finishers della M50K in serata.

Domenica, infine, scatterà la M20K da Brossasco, con arrivi, premiazioni e la chiusura del Village alle 17. Un evento che unisce sport, natura e festa nella cornice unica delle terre del Monviso.