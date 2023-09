Budapest: 10 cose da vedere

Budapest, conosciuta come la "Parigi dell'Est", è una delle città più belle e affascinanti d'Europa. Situata sulle rive del fiume Danubio, la capitale dell'Ungheria vanta una storia ricca e un patrimonio culturale senza pari. Ecco una lista delle 10 cose imperdibili quando si visita Budapest la città magica.

1. Il Parlamento di Budapest Questo edificio neogotico, situato sulla riva del Danubio, è uno dei simboli di Budapest. Con la sua architettura imponente e dettagliata, è il terzo edificio parlamentare più grande del mondo. Al suo interno si trova la Corona di Santo Stefano, uno dei tesori più preziosi dell'Ungheria.

2. Il Castello di Buda Situato sull'omonimo colle, il Castello di Buda offre una vista panoramica sulla città. Questa antica fortezza, un tempo residenza dei re ungheresi, ospita oggi il Museo Nazionale d'Ungheria e la Galleria Nazionale d'Ungheria.

3. La Basilica di Santo Stefano Dedicata al primo re ungherese, questa basilica neoclassica si trova nel cuore di Budapest. La sua cupola, alta 96 metri, domina il panorama cittadino. All'interno si può ammirare la mano mummificata di Santo Stefano.

4. Il Ponte delle Catene Collegando Buda e Pest, questo ponte sospeso è uno dei luoghi più fotografati della città. Di notte, quando le sue luci si riflettono sul Danubio, offre uno spettacolo incantevole.

5. I Bagni Termali Budapest è nota come la "città dei bagni". I bagni Széchenyi, con le loro 21 piscine, sono i più grandi di tutta Europa. Un bagno in queste acque calde e curative è un must per chi visita la città.

6. Il Mercato Centrale Costruito in stile neogotico, questo mercato offre una vasta selezione di prodotti tipici ungheresi. Dalle spezie ai dolci tradizionali, è il luogo ideale per immergersi nella cultura culinaria ungherese.

7. L'Isola Margherita Situata nel mezzo del Danubio, questa isola pedonale è un'oasi di tranquillità. Con i suoi giardini, fontane e rovine medievali, è il luogo perfetto per una pausa rilassante.

8. La Sinagoga della Via Dohány È la sinagoga più grande d'Europa e un importante monumento del patrimonio ebraico di Budapest. Il suo interno, riccamente decorato, e il Museo Ebraico attiguo meritano una visita.

9. La Cittadella Situata sulla collina Gellért, questa fortezza offre una vista panoramica su Budapest. Al suo interno si trova la Statua della Libertà, un simbolo di indipendenza e libertà.

10. Il Museo del Terrore Questo museo racconta la storia delle dittature che hanno oppresso l'Ungheria nel XX secolo. Con le sue mostre interattive, offre un'esperienza toccante e educativa.

Budapest, con la sua storia millenaria e le sue bellezze architettoniche, offre una moltitudine di attrazioni per tutti i gusti. Che siate amanti della storia, dell'arte o della gastronomia, questa città saprà sorprendervi e affascinarvi.