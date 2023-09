Nuovo Audi Q8 SUV e SQ8 SUV, al via le prevendite da Audi Zentrum Cuneo

Al via le prevendite del Nuovo Audi Q8 SUV e SQ8 SUV, le ammiraglie dal look audace che hanno sfilato sulle passerelle del salone di Monaco di Baviera. Caratterizzate da tecnologie all'avanguardia e prestazioni di alto livello, scopriamole insieme ad Audi Zentrum Cuneo, la Concessionaria Ufficiale Audi di Borgo San Dalmazzo!

Nuovo Audi Q8 SUV, inconfondibile stile quattro e silhouette scolpita

L’inconfondibile stile quattro e la silhouette scolpita definiscono l’attitudine offroad del Nuovo Audi Q8 SUV, disponibile anche con le formule finanziarie Audi Value e Audi Value Noleggio da Audi Zentrum Cuneo in Via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo. A sottolineare il carattere muscoloso del nuovo SUV coupé ci pensano i paraurti dal nuovo design, il Singleframe ottagonale ampliato con una griglia dal layout inedito, le prese d’aria più generose e i terminali di scarico ridisegnati. Mentre i proiettori a LED Audi Matrix HD e i gruppi ottici posteriori OLED, con quattro diverse firme luminose tra cui scegliere, conferiscono una maggiore ampiezza visiva e creano inediti scenari. Le luci posteriori OLED sono dotate di sensore di prossimità, che attiva automaticamente tutti i segmenti OLED quando un’auto o un utente della strada si avvicinano da dietro. I pacchetti look Nero e Nero plus, disponibili su richiesta, enfatizzano il carisma esclusivo del SUV, grazie a sorprendenti particolari di design. Ogni dettaglio del nuovo Audi Q8 ne esprime la straordinaria potenza: dal diffusore con terminali di scarico integrati ai nuovi elementi di stile, come gli anelli Audi in look 2D, nel frontale e nella parte posteriore della vettura. L’inconfondibile carisma sportivo del nuovo SUV Audi Q8, disponibile nelle tre nuove colorazioni rosso Chili, blu Ascari e oro Sakhir, traspare anche dagli imponenti cerchi in lega da 22” in Grigio Grafite torniti a specchio, con design a 5 razze doppie o, su richiesta, i cerchi da 23”.

Nuovo Audi Q8 SUV: spaziosità senza eguali

Grazie alla panca posteriore scorrevole plus, divisibile in tre parti, il Nuovo Audi Q8 SUV offre l’opportunità di regolare lo spazio interno in base alle proprie esigenze fino a ottenere la massima capacità di carico di 1.755 litri. Gli interni si contraddistinguono per gli inserti in legno, alluminio e carbonio, e per l’utilizzo di materiali innovativi e sostenibili, come la microfibra sportiva Dinamica, ricavata interamente da plastica riciclata. L’abitacolo è sinonimo di comfort ed esclusività. I sedili anteriori sportivi con punzonatura a S e cuciture a contrasto in Grigio Roccia sono progettati per la guida sportiva, mentre i sedili della panca posteriore plus, rivestiti in Microfibra Dinamica, e pelle di alta qualità, possono essere personalizzati e dotati della funzione di massaggio rendendo il viaggio a bordo di Audi Q8 SUV un’esperienza di prima classe. Il Bang & Olufsen 3D Sound System, disponibile con 17 o 23 altoparlanti e compensazione dinamica dei rumori di fondo, regala un’esperienza sonora immersiva, mentre il suono 3D si diffonde nell’abitacolo del SUV aumentando ulteriormente la percezione dello spazio e annullando le interferenze sonore circostanti.

Pure emozioni al volante

Prestazioni superbe, carattere off-road e un carico rimorchiabile fino a 3,5 tonnellate: il Nuovo Audi Q8 SUV è il compagno di viaggio ideale in ogni situazione. La trazione integrale quattro di serie assicura un handling preciso e un’aderenza eccezionale. Inoltre, l’assetto rialzato fino a 254 millimetri consente al SUV di affrontare agevolmente anche tratti offroad. Il piacere di guida viene ulteriormente amplificato nella versione SQ8 SUV caratterizzata dalla potenza inarrestabile del motore V8 TFSI abbinata a tecnologie di ultima generazione. Dinamismo elevato e comfort ai massimi livelli rappresentano, infatti, l’essenza di nuova Audi SQ8 SUV, arricchita dagli esclusivi dettagli specifici S, che sprigionano sportività allo stato puro.

