Il Rotary Club Cuneo 1925 ha celebrato 100 anni di storia con un convegno e un concerto [VIDEO E FOTO]

Un secolo di storia, valori e progetti al servizio della città. Il Rotary Club Cuneo 1925 ha celebrato sabato 18 ottobre il traguardo dei 100 anni con un evento speciale al Teatro Toselli che ha unito riflessione e cultura.

Il programma della giornata celebrativa è iniziato alle 15.30 con un convegno aperto al pubblico dedicato ai "Cento anni di valori, di progetti, di storia" del sodalizio cuneese. Dopo la proiezione di un emozionante video dedicato ai cent’anni del club, creato da Denise Lupani, Gabriella Giordano, socia del Rotary Club di Cuneo, ha dato il benvenuto ai presenti, accogliendo sul palco Daniel Gallina, presidente del Rotary Club di Cuneo, per il suono della campana del centenario.

Hanno seguito il saluto del presidente e di altre autorità rotariane, tra cui il governatore del Distretto 2032, Luigi Gentile, i saluti istituzionali dell’assessore regionale Marco Gallo, del presidente della Provincia Luca Robaldo e del vicesindaco di Cuneo Luca Serale.

Con Manuela Vico si è parlato poi dell’annullo filatelico, accompagnato dalla proiezione di un altro video della socia Denise Lupani, in cui le cartoline diventano protagoniste. Successivamente è stato presentato il libro di Aldo Mola con un talk tra l’autore, socio onorario del Club, e gli altri soci: Daniel Gallina, Luigi Fontana, presidente passato del Rotary, Adriano Spada, Luigi Salvatico e Patricia Indemini.

Sul palco è salito anche Nino Aragno con la Dott.ssa Chiara Pasetti, che ha portato la bellezza dell’arte poetica con la lettura di due poesie di Montale e di quelle del premio poetico centenario.

A seguire, alle 17.30, il Teatro Toselli ha ospitato il concerto dell'Orchestra B. Bruni, momento artistico che ha concluso la giornata celebrativa. Dopo l’intervento di Bruno Raspini del direttivo dell'orchestra, l'ensemble musicale ha offerto al numeroso pubblico presente un repertorio di alta qualità, suggellando degnamente questo importante anniversario.

L'evento ha goduto del patrocinio del Comune di Cuneo e della Provincia, a testimonianza del riconoscimento del ruolo svolto dal Rotary Club nella comunità locale nel corso di un secolo di attività.

Il presidente del Rotary Club Cuneo 1925, Daniel Gallina, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo per un'associazione che ha attraversato un secolo di trasformazioni sociali mantenendo sempre viva la propria missione di servizio alla comunità.

L'appuntamento ha rappresentato anche un'occasione per la cittadinanza di conoscere più da vicino l'attività del club e i progetti che caratterizzano il suo impegno sul territorio cuneese.

Di seguito pubblichiamo il video con le interviste.