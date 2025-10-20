Alba, individuato in poche ore il “furbetto” fuggito dopo l’incidente sul ponte del Tanaro

Un incidente all’alba di sabato e una fuga che sembrava destinata a restare impunita. Ma nel giro di poche ore la Polizia municipale di Alba ha individuato il conducente responsabile grazie all’incrocio dei dati dei varchi elettronici e alle immagini delle telecamere.

Alle 6.30 del mattino, sul ponte del Tanaro, un trentenne residente ad Alba, di rientro da un turno notturno, ha invaso la corsia opposta colpendo l’auto di una quarantenne del Roero che stava tornando a casa. Dopo l’impatto, l’uomo si è allontanato senza prestare soccorso.

“Il collega della centrale operativa ha analizzato i filmati e incrociato i passaggi ai varchi elettronici, individuando rapidamente il veicolo — spiega l’ispettore Paolo Tosco —. Nel primo pomeriggio la pattuglia ha raggiunto l’uomo a casa di alcuni parenti: di fronte agli agenti ha ammesso subito la propria responsabilità.”

Il trentenne è stato sanzionato per fuga dal luogo dell’incidente e invasione di corsia: circa 500 euro di multa e otto punti decurtati dalla patente. Non essendoci feriti, non è scattata alcuna denuncia penale. “Si tratta solo di danni materiali, circa un migliaio di euro — precisa Tosco —. In questi casi il codice prevede un illecito amministrativo e non l’omissione di soccorso.”

Durante lo stesso fine settimana, coincidente con il Baccanale e la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, gli agenti sono intervenuti anche per un tamponamento a tre veicoli sulla tangenziale in direzione Asti, che ha provocato rallentamenti in un traffico già intenso, e per il sequestro di tre auto prive di assicurazione.