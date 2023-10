Confronto tra acquisto e noleggio: qual è la migliore opzione per le Partite IVA?

Il confronto tra il noleggio a lungo termine e l’acquisto, è uno dei più temuti del settore automobilistico. Da una parte, c’è chi crede che i soldi investiti nella locazione producano una perdita, dall’altra, c’è chi è convinto che sia meglio comprare un bene, visto che poi resta di proprietà.

Entrambe le ipotesi potrebbero essere veritiere, ecco perché ogni circostanza va contestualizzata in base alle esigenze personali (indifferentemente che si tratti di un privato oppure di un’azienda). Nel caso specifico di una partita IVA però, ci sarebbero delle considerazioni aggiuntive da dover fare.

Meglio comprare o noleggiare un’auto? La soluzione per le P.IVA

Le P.IVA possono godere di innumerevoli vantaggi fiscali, al contrario di un acquisto dove i benefit sono decisamente minori. A fronte di questa premessa, occorre valutare ogni singolo aspetto, affinché ogni impresa o libero professionista, porre trarre le sue conclusioni sulla base delle sue esigenze e circostanze.

Se sei una partita IVA puoi trovare moltissime offerte vantaggiose, anche per gli ultimi modelli presenti sul mercato.

Per un'azienda, la precisione nella pianificazione dei costi riveste un ruolo di fondamentale importanza. Ad esempio, quando si valuta l'acquisto di un veicolo, è difficile eliminare il rischio di imprevisti che possono manifestarsi in qualsiasi momento, come un eventuale incidente o un aumento improvviso delle tariffe assicurative.

Grazie al noleggio a lungo termine invece, questo rischio viene abolito a monte, visto che è previsto un canone mensile fisso e costante, dunque privo di sorprese.

È proprio per questo che tale rata è definita "all inclusive", visto che imprenditori e professionisti sanno esattamente quanto spenderanno e per quanto tempo. Questo tipo di canone inoltre, è denominato "all inclusive" perché comprende il costo di una vasta gamma di servizi che, altrimenti, richiederebbero una gestione separata e molto più costosa.

Questi servizi includono l'assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale, l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e, se necessario, l'uso di un veicolo sostitutivo.

Ma i vantaggi non si fermano qui. Attraverso il noleggio a lungo termine, è possibile ridurre ulteriormente i costi, consentendo una pianificazione finanziaria impeccabile e tramite le detrazioni e deduzioni fiscali.

Detrazione e deduzione delle P.IVA con il noleggio a lungo termine

Sfruttare le detrazioni e le deduzioni fiscali sul canone del noleggio a lungo termine, può comportare notevoli risparmi finanziari. Per quantificare il risparmio, è importante avere una chiara comprensione della percentuale che puoi beneficiare a tuo vantaggio.

Ad esempio, se sei un lavoratore autonomo o hai una Partita IVA, è possibile dedurre il 20% dell'importo annuale del canone per il noleggio a lungo termine, ma l'importo deducibile non può superare i 3.615,20€ all'anno.

Le detrazioni e le deduzioni fiscali sono vantaggi destinati a coloro che possiedono una Partita IVA, indipendentemente dalla loro categoria, che siano imprenditori, liberi professionisti o lavoratori autonomi. La differenza principale tra le due soluzioni è l'area di applicazione fiscale:

1. Deduzione: la deduzione viene applicata al reddito complessivo, riducendo quindi la base imponibile su cui calcolare l'imposta sul reddito. In altre parole, contribuisce a ridurre il reddito su cui si calcola l'importo delle tasse.

2. Detrazione: la detrazione viene applicata direttamente sull'imposta stessa, riducendo l'ammontare finale da pagare. In questo modo, contribuisce a ridurre l'importo dell'imposta effettivamente dovuta.

Ecco alcuni consigli pratici per ottenere risparmi finanziari:

- Se i veicoli vengono noleggiati esclusivamente per scopi aziendali e possono essere dimostrati come essenziali per l'attività aziendale, puoi beneficiare della deduzione e detrazione fino al 100%.

- Se l'uso dei veicoli non è esclusivamente strumentale e comprende anche aspetti personali, la deduzione sarà del 20%, mentre la detrazione sarà del 40%.

- - Nel caso di noleggio promiscuo, quando i veicoli noleggiati possono essere utilizzati sia per scopi aziendali che personali dai dipendenti, la percentuale di deduzione sul canone annuo complessivo sarà del 70%, mentre la detrazione riguarderà il 40% dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

È fondamentale consultare un consulente fiscale o un commercialista esperto per massimizzare i vantaggi fiscali in base alla tua situazione specifica e alle leggi tributarie vigenti nel tuo paese. La corretta pianificazione fiscale può aiutarti a risparmiare notevolmente sui costi aziendali.

Quanto incide il noleggio rispetto all’acquisto?

Il noleggio a lungo termine – a parte a livello economico– permette di poter ridurre il pressing fiscale che qualsiasi azienda avrebbe a causa della gestione che implica ogni vettura in suo possesso. Il punto di forza sta proprio nel canone all inclusive di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Al di là dei servizi già inclusi nella rata mensile, anche a livello burocratico (salvo per il bollo), le imprese possono godere di un vantaggio non indifferente, ovvero “scaricare” il peso delle scadenze alle società di autonoleggio, che alleggeriranno i pensieri dell’imprenditore, che è già preso psicologicamente, per mandare avanti la sua attività.

L’unico svantaggio a sostegno di qualcuno, potrebbe essere nella perdita dei soldi versati alle rate del contratto di locazione, anche se in fin dei conti, una proprietà non è sempre un profitto assicurato, visto che si dovrà avere a che fare con la svalutazione del veicolo.