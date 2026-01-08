Qualità dell'aria, 60 milioni dal MASE al Piemonte per la mobilità sostenibile

Sono Torino, comune e area metropolitana, Alessandria, Asti, Cuneo e Novara i centri piemontesi interessati dal Programma di finanziamento per il potenziamento della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane, cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica guidato da Gilberto Pichetto destina complessivi 500 milioni di euro. Il decreto, approvato dal MASE e dagli ministeri concertanti, attribuisce ai centri piemontesi risorse per un totale di quasi 60 milioni, da ripartirsi nelle grandi aree urbane interessate dal contenzioso europeo sulla qualità dell’aria.

Il provvedimento finanzierà città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitane e capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, per interventi di riduzione delle emissioni e miglioramento della qualità dell'aria: tra questi, il rafforzamento del Mobility Management, il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva, il sostegno alla logistica urbana sostenibile, incentivi e azioni a supporto della domanda di spostamenti sostenibili, interventi per la regolamentazione e la gestione della mobilità.

Per il ministro Pichetto, “questo provvedimento consentirà anche in Piemonte di investire su una mobilità nuova e pulita, in linea con gli obiettivi comunitari”.

“Allo stesso tempo - aggiunge il ministro - un prossimo decreto ci permetterà di raggiungere anche centri più piccoli impegnati in questa sfida comune per una migliore qualità dell’aria e della vita”.