Ires Piemonte si avvicina ai cittadini e alla politica: "Le soluzioni nascono dai dati" [VIDEO]

Per una politica sempre più data based: la nuova missione di Ires Piemonte è aprirsi, comunicare meglio e spiegare ai cittadini quello che fa. L'ente pubblico di ricerche economiche e sociali intende cambiare rotta: ne ha parlato al Podcast a Domicilio il presidente Alessandro Ciro Sciretti.

Ires Piemonte è un ente pubblico, la sigla sta per Istituto di Ricerche Economico Sociali e ogni giorno studia fenomeni come lavoro, sanità, economia e finanza. "Studia quello che capita sul territorio - ha spiegato Sciretti -, analizza i dati e elabora proposte che servono a migliorare le politiche che incidono sulla vita di tutti noi".

Col nuovo Piano Strategico di Mandato 2025-2029, l'ente intende aprirsi ai cittadini, sui quali ricadono le scelte prese a partire dalle analisi, e anche alla politica. Secondo Sciretti, infatti, anche verso chi decide è necessario comunicare con più chiarezza i dati raccolti e le possibili conseguenze che partono da questi: "Dall'analisi dei dati può nascere la soluzione ai problemi. Le informazioni che mandiamo ai decisori devono essere più chiare e immediate sul modo in cui possono influenzare".

La presentazione del Piano Strategico, proprio in quest'ottica di maggiore vicinanza alle persone, è stato presentato al Mercato Centrale di Porta Palazzo. "Se uno vuole studiare i fenomeni socio economici non c'è niente di meglio che stare dentro i fenomeni socio economici - ha commentato Sciretti - Abbiamo presentato un ente più vicino ai cittadini: la sede è in via Nizza ma non si vede molto. Vorrei che in quanto ente pubblico, finanziato coi soldi dei contribuenti, che i cittadini lo sentano vicino e che discutessero di quello che viene fuori dalle nostre ricerche".

E a chi critica la relazione tra Ires e Regione, il presidente risponde che è per statuto che l'ente è nominato dalla Giunta, ma ricorda che tra i Revisori dei Conti c'è anche l'espressione dell'opposizione e che il nuovo piano è stato approvato all'unanimità.

"Dobbiamo raccontare di più e meglio quello che già abbiamo - ha concluso Sciretti - ad esempio il rapporto sulla formazione professionale o sul mercato del lavoro della città di Torino. Lì dentro c'è scritto di cosa le imprese hanno bisogno, i percorsi formativi che portano a maggiore occupazione. Bisogna trasformare i nostri strumenti in più facili da leggere, più pop, senza lasciare il rigore scientifico".

