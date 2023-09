Il Liceo Bodoni si presenta

L’Istituto si presenta attraverso due serate dedicate, la presenza con proprio stand presso il Salone dell’Orientamento e giornate di scuola aperta.



Di seguito il dettaglio degli appuntamenti:



Serate di apertura dell’Orientamento al Bodoni

. giovedì 5 ottobre 2023 dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi,24)

. venerdì 6 ottobre 2023 dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi, 24)



suddivise nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 18:00 alle ore 19:30

dalle ore 19:30 alle ore 22.00



Dirigente, docenti e studenti saranno a disposizione per presentare i quattro indirizzi dell’Istituto; sarà inoltre possibile partecipare a microlezioni multidisciplinari ed attività laboratoriali. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it) con indicazione della fascia oraria.



Salone dell’Orientamento presso l’ex Caserma “Mario Musso” (piazza Montebello 1) nelle giornate di:

. venerdì 10 novembre 2023

. sabato 11 novembre 2023



Giornate di Scuola Aperta

Il Liceo organizza giornate di Scuola Aperta in cui insegnanti e studenti saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni sull’offerta formativa dei diversi indirizzi attivati al Bodoni.



Gli incontri sono previsti:

. martedì 21 novembre 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

. venerdì 15 dicembre 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00



suddivisi in 3 fasce orarie pubblicate sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it); è gradita la prenotazione.



Gli incontri si svolgeranno contemporaneamente nelle due sedi: via Della Chiesa 13, per il Liceo Classico, opzione Figurativo e Musicale; via Donaudi 24, per il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Applicate, il Liceo Sportivo.







Infine, nei mesi di novembre e dicembre, un focus sul Latino e Greco, con la proposta a tutti gli alunni interessati delle scuole medie del saluzzese di una serie di lezioni propedeutiche, a titolo gratuito, tenute dai docenti del liceo nella sede di via Donaudi 24. Il calendario delle date con gli orari sarà pubblicato sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it); sono previsti 20 posti a lezione, per cui è necessaria la prenotazione.