Vicoforte, la cappella di San Rocco entra nel circuito Chiese Aperte

La Cappella di San Rocco a Vicoforte è entrata nel circuito Chiese a Porte Aperte, di cui fanno parte una cinquantina di Cappelle. La porta della chiesa si apre automaticamente con lo smartphone. L’ingresso è reso possibile dalla App “Chiese a porte aperte”, scaricabile gratuitamente, che prenota e permette l’ingresso nei luoghi in autonomia, aprendo la porta attraverso un QR Code e dando accesso ad un sistema di guida della chiesa composto da musica, luci direzionali e narrazione in tre lingue. Sono 6 gli itinerari di arte sacra in Piemonte e Valle d’Aosta accessibili attraverso la App “Chiese a porte aperte”. Una modalità tecnologica innovativa, ideata dalla Consulta per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta e dalla Fondazione CRT– Cassa di Risparmio di Torino, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, il cofinanziamento dei proprietari dei beni (parrocchie e comuni) e sotto l’alta sorveglianza delle Soprintendenze competenti per territorio. Una volta scaricata l’App sul proprio smartphone, è sufficiente registrarsi e prenotare la visita gratuita: giunti sul posto nell’orario selezionato, inquadrando il QR code si apre la porta della chiesa. Una volta entrati è possibile far partire la “voce narrante”, abbinata a un sistema di illuminazione dei dettagli artistici come affreschi e capitelli. In questo modo tutti possono scoprire questa cappella di Vicoforte rinata a nuova vita, entrando anche all’interno dove è prevista anche una proiezione audio/video che suggerirà con testi e immagini spettacolari le bellezze di Mondovì e del territorio che ci circonda. La Consulta per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta, fin dalla prima ideazione del progetto Chiese a porte aperte, ha inteso l’utilizzo delle tecnologie come uno strumento integrativo e non sostitutivo delle figure dei volontari culturali. Il sistema delle aperture automatizzate è stato infatti pensato proprio per quei siti storici che hanno intorno una comunità che se ne prende cura, luoghi vivi e riconosciuti.

É la prima volta, e si spera non l'ultima, che una cappella di proprietà privata entra nel circuito Chiese a Porte Aperte. La gestione della cappella è affidata alla nostra Associazione culturale, che si prefigge non solo di curare questo circuito, ma anche di promuovere la cappella vicese insieme a molte altre del territorio, in un progetto complesso e articolato che vuole valorizzare questi beni architettonici attraverso interventi di arte contemporanea declinati nei più differenti linguaggi artistici. I primi episodi verranno realizzati nella prossima primavera estate, con la collaborazione di realtà del territorio e di artisti di livello internazionale.

Sul portale www.cittaecattedrali.it, oltre a tutte le altre informazioni, sarà presente il materiale utile alla preparazione della visita per tutti.