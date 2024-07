Feste patronali, musica ed eventi: in arrivo il secondo ricco fine settimana di luglio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo

Eventi e manifestazioni

Carnevale estivo a Bastia Mondovì

La Pro loco di Bastia e il Gruppo "Villero Beach" presentano la quarta edizione del Carnevale estivo, in programma per sabato 13 luglio in centro paese e nell'area sportiva. Annunciati anche i grandi ospiti che animeranno la serata di festa. Sul palco ci saranno gli special guests Matteo Dianti e i "Djs from Mars", nomi di primissimo piano della musica dance elettronica su scala nazionale. Il programma della giornata di festa si apre alle ore 16, con la sfilata dei gruppi mascherati per il concentrico, mentre alle 18 ci si sposterà agli impianti sportivi per la premiazione dei partecipanti. Dalle 19, via alla serata, con street food e cocktail per tutta la notte, ad ingresso libero.

Ferie di Augusto a Bene Vagienna

Dal 5 al 13 luglio presso la suggestiva cornice del sito archeologico di Bene Vagienna, appuntamento con la 19a edizione del Festival di Teatro "Ferie di Augusto".

Sabato 13 luglio, ore 21.15: La Commedia delle tre dracme di Plauto, a cura della compagnia Torino Spettacoli.

In caso di maltempo gli eventi si terranno al coperto. Prevendite su www.torinospettacoli.it





Transalp

Sabato 13 luglio torna la Transalp, una pedalata da Limone Piemonte a Sanremo sull'Alta Via del Sale. Non un semplice viaggio in bicicletta, una vera propria Bike Experience da vivere a 360°.

Un’avventura dagli oltre 2000 metri delle Alpi fino al blu intenso delle acque liguri alla scoperta di parchi naturali e aree protette attraverso la loro arteria principale, la spettacolare VIA DEL SALE.

Una strada bianca ex militare incastonata tra i 1800 e 2100 metri che traccia il confine italo-francese attraverso le Alpi Marittime. Da Carlo Magno a Napoleone fino ai Forti Sabaudi di fine 800, andremo a ripercorrere le sue origini e ammirare i suoi immensi panorami in sella alla nostra bike tra valichi alpini, vertiginosi tornanti e chilometri di strada scavati nella roccia. Scendendo di quota saranno boschi fatati, uliveti e piccoli borghi ad accompagnarci al mare.

Ad allietare le nostre pause ed i nostri palati, i ricchi ristori lungo il percorso curati con prodotti dell’enogastronomia locale dapprima piemontese e poi ligure per una scoperta del un territorio sotto uno degli aspetti più amati: la tavola! Ad appagare il nostro arrivo e alleviare le nostre fatiche la Ciclabile a Mare e le acque blu del mar ligure.

L’avventura è alla portata di tutti e senza pensieri: assistenza medica e meccanica, trasporto bagagli, accompagnamento da parte di guide esperte completano il pacchetto di quella che sarà una giornata epica.

Info e iscrizioni: www.limone-on.com







A Cuneo "A Tutto Tondo", festival dell'educazione

Da mercoledì 10 a sabato 13 luglio al Rondò dei Talenti di Cuneo è in programma "A Tutto Tondo", festival dell'educazione: un fitto programma che propone talk con ospiti illustri, laboratori, giochi e cinema sotto le stelle.

Sabato 13 luglio alle ore 11 sarà aperto al pubblico anche l'appuntamento conclusivo delle Summer School, il talk Vietato non copiare! Buone pratiche di creatività organizzativa per cambiare la scuola dal basso, a cura del team del progetto «Cinque minuti per cambiare la scuola», coordinato da Anna Granata dell'Università di Milano-Bicocca. Anna Granata, Valerio Ferrero, Tiziana Mazzon, Annalisa Perino, Ruggero Poi e Marta Begna spiegheranno come la creatività organizzativa possa essere un fattore chiave per un cambiamento dal basso della scuola italiana.

Le serate di A tutto tondo proporranno il cinema sotto le stelle grazie al Cinecamper, con proiezioni previste alle 21,30: crescita, benessere ed educazione saranno il filo conduttore del palinsesto, adatto a un pubblico trasversale, il cui dettaglio sarà disponibile nei prossimi giorni su www.rondodeitalenti.it

I pomeriggi del festival daranno spazio alla musica, alla danza e al gioco con le attività a cura dell'associazione Insieme Musica, della compagnia Il Melarancio, della Fondazione Apm e della Cooperativa Proposta 80. Sabato 13 luglio alle ore 15 e alle ore 17 previste due visite guidate al Rondò per scoprirne la storia e la programmazione.







Roccavione in festa

Il 13 luglio sarà una giornata di festa a Roccavione. Alle ore 18, davanti al Municipio, inaugurazione del punto e-bike sharing; alle 18.30 riapertura del museo "Vecchio Mulino", alle 19 cerimonia di inaugurazione dei defibrillatori donati alla società e, a partire dalle 19.30, grande polentata (posti limitati, su prenotazione). La serata prosegue con il karaoke a cura dei Lunadoppia. Il servizio bar e cena sarà curato dalla Pro Loco.

Gioco-visita a Mondovì Piazza

In occasione di Piazza di Circo di Mondovì, il 13 luglio sarà possibile partecipare a una gioco-visita alle ore 10, 14.30 o 16.30 della durata di un'ora circa. I partecipanti avranno modo di scoprire in modo divertente, Mondovì Piazza, i suoi monumenti e i suoi segreti. Incluso nel biglietto il coupon per utilizzare la web app 1,2,3 Piazza! per 48 ore. Costo 1€ a persona, i bambini sotto i 5 anni non pagano. Posti limitati, prenotazione via mail all'indirizzo iatmondovi@visitcuneese.it.

Notti da Oscar a Busca

Il cineclub Méliès organizza l’undicesima edizione delle “Notti da Oscar - cinema sotto le stelle”, un tradizionale doppio appuntamento in location di grande fascino e suggestione. La prima serata, sabato 13 luglio, avrà luogo nel parco Francotto, con l’animazione francese “Manodopera” del regista Alain Ughetto.

Ingresso prezzo unico 6 euro o abbonamento a 10 euro (comprensivi di film+lotteria per sabato 13.07 e film+degustazione per sabato 27.07). In caso di pioggia già dal pomeriggio gli spettacoli saranno spostati al cinema Lux. Inizio serata ore 21 e proiezioni fissata per le ore 21:30

Informazioni:

Cineclub Méliès

+39 349 1817 658

direttivo@cineclubmelies.it

https://www.cineclubmelies.it/





Sotto il cielo di Casotto

Sabato 13 luglio il Castello di Casotto di Garessio aprirà eccezionalmente in orario serale: alle ore 20.30 visita guidata alla Residenza Reale e ai suoi appartamenti, e alle 22.00 breve introduzione delle mitologie che costellano il firmamento, e osservazione astronomica alla scoperta delle meraviglie celesti. Il costo del tour è di € 22, ed è prenotabile online al seguente link: https://bit.ly/3VPI7pH (posti limitati). Dalle ore 19.00 possibilità di aperitivo presso il Café al Castello (gradita prenotazione via WhatsApp al numero +39 379 219 3231). Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo booking@kalata.it o al numero +39 0174 330 976 (WhatsApp).





Maske in una notte a Baracco - Roccaforte Mondovì

La frazione di Baracco a Roccaforte Mondovì ospita il 13 luglio l'evento Maske in una notte di mezza estate. Cibo, Cultura, Divertimento, non c'è miglior modo di passare un bel momento a Baracco, Roccaforte Mondovì, Valle Ellero. Maske, faires, gufi, civette, Sarvan e Kyé in una notte di mezza estate, le Faires di Shakespeare tradotte in Kyé.

Sabato 13 luglio 2024 a Baracco (frazione di Roccaforte Mondovì), dalle ore 16.30 in poi, è in programma la decima edizione di MASKE in una notte di mezza estate, l’evento più atteso e singolare dell’intera Valle Ellero. Un compleanno importante per una manifestazione nata e cresciuta all’insegna del volontariato e della partecipazione! Tutti, residenti e villeggianti lavorano da tempo, ognuno con le proprie capacità e competenze, per garantire la buona riuscita di questa manifestazione ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per i numerosi turisti e visitatori che ogni anno accorrono a Baracco per non perdersi neanche un minuto di questo misterioso evento.

La festa inizierà alle 16.30 quando una squadra di animatori accoglierà tutti i bambini con giochi, laboratori, misteri e rompicapo nella piazza principale. Il divertimento è assicurato! Nel frattempo, per gli adulti più curiosi sarà possibile scoprire i segreti delle erbe spontanee attraverso una passeggiata guidata nei boschi. L’evento proseguirà per tutta la sera con incontri culturali, spettacoli e attrazioni di vario genere e terminerà sulla piazza principale di Baracco un suggestivo spettacolo di fuoco, con il falò e con musica e animazione per tutti. Il servizio bar sarà garantito fino al termine della manifestazione.

Informazioni:

+39 0174 552 192

maskeinunanotte@gmail.com





A Savigliano la Piccola Fiera d'estate e Notte Bianca

A Savigliano sabato 13 luglio, a partire dalle ore 9.00, PICCOLA FIERA D’ESTATE e NOTTE BIANCA: una vetrina per tutto il mondo produttivo saviglianese che animerà l’intero centro storico. Un occasione per immergersi nell’atmosfera estiva e scoprire le meraviglie che la città offre: negozi aperti ed intrattenimenti per tutta la famiglia sono i protagonisti di questo sabato estivo. Novità di questa edizione sono le “CENE A KM0”, iniziativa che mira a valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio saviglianese. La serata sarà animata da intrattenimenti musicali nelle principali aree del centro e da esibizioni musicali itineranti.

In collaborazione con Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, ASCOM, Confagricoltura, Confartigianato e Coldiretti.

Informazioni:

Ufficio Turistico IAT Savigliano

0172 370736

ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

https://www.visitsavigliano.it/





Tutte Cose a Busca

Sabato 13 luglio a Busca, presso il parco dell’Ingenio va in scena Tutte Cose, iniziativa composta da sport, spettacolo, musica, convivialità. L’appuntamento è alle 17, attività sportive organizzate insieme al gruppo Corriamo un po’, all’allenatore Simone Milella e all’insegnante di yoga Valeria Pretato. Organizzato dall’associazione di Andirivieni Cohousing. Non ci sono limiti di età, l’evento è aperto per chiunque desideri trascorrere del tempo all’insegna dello sport.

A partire dalle ore 17 le porte si apriranno per accogliere i partecipanti e coinvolgerli in diverse attività sportive, quali trekking, corsa su percorsi da 6 km o 14 km, fitness e yoga. Saranno messi a disposizione spogliatoi e docce da utilizzare dopo l’attività fisica.

Dalle ore 19 sarà possibile godersi il verde del Parco gustando piatti vegetariani e vegani preparati da Catering Naturel, che sceglie attentamente le materie prime e sostiene il commercio locale (su prenotazione). Si potrà anche provare la prima birra artigianale prodotta con il luppolo di Andirivieni. La serata proseguirà con il concerto dal vivo de Il Cairo, cantante e musicista milanese, seguito da un dj set di Colan.

Informazioni:

Andirivieni Cohousing

info@andirivienicohousing.com

https://www.andirivienicohousing.com/







Yoga a Marmora

L’Associazione Luoghi di Passaggio organizza un evento speciale di yoga che si terrà a Marmora, in Valle Maira il 13 luglio alle ore 17. Un’occasione unica per rilassarsi, rigenerarsi e connettersi con se stessi e con la natura circostante, circondati dalle meravigliose Alpi. La sessione di yoga sarà guidata da Marco Grillo; sarà una seduta atta a migliorare il benessere del corpo e della mente. Sarà un momento di pace e armonia, lontano dallo stress quotidiano. Dopo la pratica dello yoga, tutti i partecipanti sono invitati a godersi un delizioso aperitivo preparato con ingredienti freschi e locali. Non perdere questa fantastica opportunità di prenderti cura di te e vivere una giornata all’insegna del benessere e della serenità.

Informazioni:

+39 347 765 2118

luoghidipassaggio@greenrd.it







Patoci e Mascarei a Ormea

Nel centro storico di Ormea maschere e balli della tradizione.

Sabato 13 luglio dalle 17.00 alle 18.30 per la rassegna, leggo e ci ragiono:

Miti, riti, cibi della montagna occitana in piazza Nani.

Informazioni:

Associazione Culturale Ulmeta

+39 338 657 0075

associazione.ulmeta@gmail.com







Mercatino a Ormea

Domenica 14 luglio a Ormea, Mercatino dell'antiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico dalle 9.00 alle 19.00.

Informazioni:

Proloco Ormea

+39 338 657 1053

proloco.ormea@tiscali.it







CARTE DA DECIFRARE A BUSCA



A Busca il 13 e il 14 luglio arriva Carte da decifrare. Singolari proposte musicali, reading, visite guidate esperienziali e approfondimenti su storia, civiltà e scoperte rivoluzionarie valorizzeranno tre luoghi culturali simbolo del territorio: le suggestive Cave di alabastro, la prestigiosa collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia e il monumentale Castello del Roccolo. Possibilità di acquistare i biglietti per entrambe le giornate o singolarmente.

Sabato 13 luglio alle ore 16.30 presso le Cave di alabastro passeggiata con sonorizzazione elettronica immersiva "Le stanze di alabastro". Concept, musiche originali e sound design, Gianluca Verlingieri, adattamento testi e voce recitante, Claudia Ferrari. Percepire lo spazio naturale che ci circonda attraverso una passeggiata immersiva in cui il contributo armonico di parole e musica ne amplifica l’esperienza. Le “Stanze di alabastro” richiamano sia gli omonimi versi di Emily Dickinson che il significato di stanza quale porzione di testo poetico. Un percorso e processo artistico-creativo dove pensieri, immagini e sensazioni si intrecciano con musiche originali ed elaborazioni di suoni della natura, sfumature sonore d’alabastro e citazioni letterarie. All’esperienza è abbinata una breve visita guidata alle ex cave di alabastro rosa.

In caso di maltempo la sonorizzazione elettronica immersiva si terrà presso la Cappella di Santo Stefano (via Morra San Giovanni 13, Busca), mentre la visita guidata sarà annullata.



Collezione La Gaia reading musicale con Annalena Benini e Anaïs Drago al violino, in collaborazione con Giulio Einaudi Editore. Annalena Tonelli, capelli al vento, sfreccia in bicicletta all’alba per le strade di Forlí: corre dai bisognosi, dagli ultimi. Lo farà per tutta la vita. Fino a fondare una missione in Africa, a rinunciare a tutto, fino a venire uccisa perché donna, bianca, senza un uomo a fianco, e senza paura. Annalena Benini la conosce da sempre questa storia, fa parte della sua famiglia. Ma adesso qualcosa è successo e quel nome identico al suo la insegue come una domanda, come un pungolo: può arrivare a capire tutto di quella donna così estrema, libera, coraggiosa? C’è un mistero che resta. Ad accompagnare un racconto così intimo e toccante il violino di Anaïs Drago, una tra le più talentuose musiciste del panorama italiano moderno, capace di restituire al pubblico la complessità di ogni singola emozione in nota. All’esperienza è abbinata una breve visita guidata ad alcune opere della Collezione La Gaia.

Durata complessiva delle attività 3,5 h. Iscrizioni, fino a esaurimento posti, su ticket.it

Domenica 14 luglio , alle ore 18.30 presso il Castello del Roccolo Christian Greco, Antonio Cortesi al violoncello con Gianni Armand-Pilon presentano "Alla ricerca di Tutankhamun". Dialogo tra storia, ricerca e musica, in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore. Quando nel novembre del 1922 Howard Carter entra nella tomba del faraone Tutankhamun, la soglia che varca non è solo fisica. Grazie a quella scoperta, che annulla la distanza temporale tra l’antico Egitto e l’epoca delle missioni archeologiche, il nome di Tutankhamun torna infatti a essere pronunciato dopo tremila anni. Avverando, nei fatti, le credenze religiose sulla base dei quali fu concepita, la tomba di Tutankhamun ha garantito al faraone una seconda vita, come simbolo dell’intera civiltà egizia. Un incontro sui generis, capace di unire sapere specialistico e divulgazione scientifica con la musica avvolgente del violoncellista Antonio Cortesi,in una narrazione multidisciplinare e contemporanea di una delle scoperte più straordinarie e rivoluzionarie del mondo. A guidare la narrazione Gianni Armand-Pilon, giornalista e vicedirettore de La Stampa. In caso di maltempo presso il Teatro Civico (Vicolo del Teatro 1, Busca).



Biglietti disponibili su ticket.it

Informazioni:

+39 0171 1670 042

info@fondazioneartea.org

http://fondazioneartea.org/





ENTRACQUE BIKE WEEKEND

A Entracque, presso la piscina comunale, dall'11 al 14 luglio motoraduno e rock beer festival: quattro giorni all'insegna del puro divertimento, musica e spettacoli ad ingresso libero.

Che siate motociclisti esperti o appassionati di moto che vogliono provare l'emozione delle Alpi piemontesi, l'Entracque Bike Weekend offre l'opportunità perfetta per entrare in contatto con persone che la pensano come voi, per godervi un fine settimana ricco di iniziative e divertimento.

Sabato il palco accoglierà il Music Band Contest e tutti i concerti saranno ad ingresso libero, per tutte le serate.

Domenica, nell’ultimo giorno, apertura dell’area dedicata allo street food.

Per tutta la durata della manifestazione, esposizione di auto americane e di mezzi storici militari, con i quali sarà anche possibile fare un giro in montagna. Domenica i veicoli sfileranno nell’abitato di Entracque. L’evento è organizzato in collaborazione delle Devil’s witches, animazione ed eventi.

Informazioni:

+39 348 3719 098

+39 349 6053 809 (info stand)

+39 393 8004 069

entracquebikeweekend@gmail.com

TRACTOR FEST A PRIOLA

Sabato 13 e domenica 14, due giorni di festa tra i trattori a Priola vi attendono, presso il parco manifestazioni.

Sabato, a partire dalle 19.30, hamburger, birra e cocktail. Musica con Maurizio Giuliano DJ.

Domenica dalle 10.30 sfilata dei mezzi, pranzo agricolo (15€ a persona) e nel pomeriggio giochi di abilità con i trattori.

Iscrizioni entro il 6 luglio, 10€ a mezzo, per i ritardatari ancora entro la domenica stessa alle 9.30

Informazioni:

Proloco Priola

+39 320 721 8859

prolocopriola@gmail.com





MISTERO AL MUSEO DI CASA CAVASSA A SALUZZO

Domenica 14 luglio alle ore 16.00 i Servizi Educativi MuSaKids organizzano un gioco investigativo per famiglie a spasso per le sale del Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo. Sotterfugi, pettegolezzi e invidie rischiano di mettere a repentaglio il buon nome della famiglia Cavassa e una vendetta senza precedenti sta per compiersi… non c’è tempo da perdere: la congiura ai danni del Vicario generale dev’essere sventata! Il costo dell’attività, dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni, è di 5 euro a partecipante con possibilità per gli accompagnatori di visitare il Museo Civico Casa Cavassa a tariffa ridotta.

Informazioni:

MuSa - Musei Saluzzo

+39 329 3940334

musakids@itur.it

musa@itur.it

https://visitsaluzzo.it/





PIAZZA DI CIRCO A MONDOVI'

Dal 5 al 14 luglio il rione Piazza di Mondovì ospita Piazza di Circo, con una serie di spettacoli e appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un grande appuntamento per sognare a occhi aperti.

Durante la giornata di sabato 13 saranno possibili anche delle gioco-visite.

Informazioni:

+39 347 825 1804

macrame.m@libero.it

https://www.piazzadicirco.it/



CUNEO ILLUMINATA

Luci, musica, straordinari spettacoli, mercatini e tanti eventi collaterali: tutto questo è Cuneo Illuminata, la manifestazione che torna in città dal 5 al 28 luglio.

Informazioni:

+39 0171 690 217

info@cuneoilluminata.eu

https://www.cuneoilluminata.eu

FESTA PATRONALE A CARAGLIO

Da giovedì 11 a lunedì 15 luglio torna a Caraglio la tradizionale Festa Patronale della Madonna del Castello: cinque giornate ricche di appuntamenti gastronomici e musicali all'insegna dell'allegria.

Sabato 13 luglio a partire dalle 18.30 esibizione di ballo della scuola di danza “Dance star”, a seguire baby dance e a partire dalle ore 22.00 festa della birra con schiuma party, in consolle Marco Marzi e Marco Skarica.

Domenica 14 luglio alle ore 21.30 nel Piazzale delle scuole balli occitani con Daniela Mandrile.

Lunedì 15 luglio nel Piazzale delle scuole alle ore 20.00 gran polentata (prenotazione Lara 346.1546124 o Alessia 340.8779704), dalle 21.30 ballo liscio con Maurizio e la Band.

Informazioni:

Insieme Per Caraglio

+39 329 2516729

info@insiemepercaraglio.it

www.insiemepercaraglio.it





SAGRA DELL'AGNOLOTTO A VERZUOLO

Tutto pronto per la Sagra dell'Agnolotto d’la Vila e del Villuccio. Appuntamento a Verzuolo dal 12 al 14 luglio per l'imperdibile evento gastronomico tra spettacoli ed esposizioni. La Pro loco della Villa di Verzuolo “lancia” il calendario dell’evento più atteso dell’estate: un nuovo fine settimana di appuntamenti dedicati in particolare alla gastronomia locale, in programma dal 12 al 14 luglio.



Gli attori principali saranno i prodotti tipici del borgo antico: l’Agnolotto della Villa e il Villuccio. Il primo piatto è una ricetta segreta della gastronomia Sale e Pepe e de El Mercà d'la Vila; il dolce è la rielaborazione della tradizione nel forno del Panatè dla Vila. Preparati e sfornati durante tutto il weekend, saranno disponibili durante le serate gastronomiche e in occasione del pranzo della domenica.



UN ANNO DI CASTELLO: IL CONVEGNO

Tra le novità appena annunciate dalla Pro Villa, il convegno pomeridiano del sabato (13 luglio), in cui raccontare il primo anno di attività turistica dopo l’apertura del castello e gli scenari che si stanno aprendo in seguito alle interessanti collaborazioni strette dall'associazione di promozione turistica locale e il proprietario Graziano Rustico con nuovi partner, per continuare e rinnovare lo sviluppo del Castello con l'obiettivo di farlo diventare un riferimento del mondo paranormale in Italia. A moderare l'incontro il giornalista Andrea Caponnetto.

DOMENICA VISITE, RIEVOCAZIONI E BALLI LATINI

La giornata di domenica 14 luglio sarà dedicata all’apertura mensile del Castello e dell’Antica Parrocchiale. Le prenotazioni per le visite guidate, come sempre, sono aperte consultando il portale www.villadiverzuolo.it. Per tutta la giornata nel parco va in scena “Verzuolo nel tempo: Romani e Liguri i primi verzuolesi”: viene allestito un campo storico a cura dell'associazione culturale verzuolese Orme della Storia, che propone un viaggio nel tempo, quando la collina era abitata dalle prime popolazioni stanziali. Saranno offerte dagli appassionati di storia e rievocazioni visite guidate e dimostrazioni, rivolte ad un pubblico di grandi e piccini. Sempre nel parco, al pomeriggio, la giornata proseguirà con balli di liscio e latino americani assieme a Piero, Elena e la Emotion Dance. A partire dalle 21.30, la serata di chiusura sarà dedicata ai balli caraibici, per tutto completo nell’estate.

Informazioni:

Villa di Verzuolo

+39 329 2169 741

villadiverzuolo@gmail.com

https://villadiverzuolo.it/







FESTA DELLA LAVANDA A VALDIERI

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio ad Andonno (Comune di Valdieri) ritorna la celebre Festa della Lavanda "Ai Tempi d'l'Izòp". Durante il fine settimana rivivremo l'atmosfera dei tempi in cui la raccolta della lavanda spontanea rappresentava un'attività fondamentale per l'economia della comunità. Vi aspettiamo numerosi! Ingresso libero e gratuito.

Sabato 13 luglio

Ore 8,30 (ritrovo in Piazza Sant'Eusebio): "Sui sentieri della lavanda".

Passeggiata musicale gratuita in compagnia delle memorie storiche della comunità di Andonno e delle Guide Parco Luisa Sorrentino e Silvia Mattiauda. Ripercorreremo i sentieri un tempo battuti dai raccoglitori di lavanda spontanea.

Domenica 14 luglio

Ore 9,00 - 18,00: mercatino per le vie di Andonno.

Ore 9,00 - 17,00: "Musei Aperti"

Porte aperte al Museo Tabàs, dedicato alla vita delle famiglie di Andonno a cavallo tra '800 e '900, e al Museo di Arte sacra, nel quale è possibile ammirare una collezione di antichi paramenti sacri, testi liturgici e camici di varie confraternite. Durante la giornata sarà possibile visitare anche il museo privato degli Antichi mestieri (allestito da Renato Rosso) e le cappelle di San Sebastiano e della Madonna del Gerbetto.

Ore 10,00 - 17,00: "Esperienze di Lavanda" in centro al paese.

Una serie di laboratori creativi gratuiti e senza prenotazione, rivolti sia ai bambini che agli adulti, che valorizzano i tanti saperi legati alla trasformazione della lavanda spontanea custoditi dalle persone di Andonno.

Per informazioni più dettagliate sui singoli laboratori vi invitiamo a consultare il sito del Parco Alpi Marittime.

Ore 12,00: Pranzo comune in Piazza Sant'Eusebio. Menù ancora da definire.

Ore 15,00: "Ai Temp d'l'Izòp" in Piazza Sant'Eusebio.

Una rievocazione storica inedita che restituisce le esperienze e i ricordi degli anziani di Andonno, custodi di un patrimonio culturale inestimabile.

Un viaggio indietro nel tempo per rivivere insieme alla comunità locale l’esperienza della "cria" e le storie di vita che ruotavano intorno alla raccolta della lavanda spontanea.

Ore 16,30: Danze Occitane.

Musica e balli con il gruppo "Li Destartavelà".

Informazioni:

Aree Protette Alpi Marittime

Valdieri

+39 0171 976 800

info@areeprotettealpimarittime.it

https://www.areeprotettealpimarittime.it/





TEATRO IN BORGATA MONTANA A ROSSANA

Domenica 14 luglio, in Borgata Grossa di Lemma di Rossana, avrà luogo per la prima volta il Teatro in Borgata montana con lo spettacolo "Mucche ballerine". L'iniziativa è interna al palinsesto "Rossana brucia", con patrocinio di Fondazione Piemonte dal vivo. Si raggiungerà la borgata a piedi partendo dalla piazza di Lemma (meno di 1km di percorso pianeggiante). Servizio navetta gratuita per persone con disabilità motoria. Costo dello spettacolo €5,00 a persona (bambini esclusi). Portare pranzo al sacco e tovaglia da picnic. Servizi igienici in loco. Acqua e anguria a volontà. Per info e prenotazioni 331.225846

"Mucche ballerine" al Parco della Resistenza in Borgata Grossa di Lemma, Rossana. Dopo un picnic in compagnia negli spazi del Parco, alle ore 15:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale, a cura di Curious Industries a partire da un'idea di Alessandra Celesia (in scena) e da una sceneggiatura di Marco Bosonetto. "Cosa vedremmo della Resistenza, se a raccontarla fossero gli occhi di tre mucche d'alpeggio?" "Una storia che sa di fontina stagionata, latte appena munto e villaggi carbonizzati, tra amore e dinamite, partigiani e Radio Londra, incendi e rappresaglie, bipedi umani complicati e cani pastori un po' fascisti".



Alle ore 10.30 visita guidata al Museo della Resistenza, alle ore 12.30 pic-nic in Borgata Grossa di Lemma.

Informazioni:

Pro loco di Rossana

Rossana CN

333.1606505

prolocorossana@libero.it

https://www.prolocorossana.it/







FESTA PATRONALE A PAESANA

È di nuovo il momento della festa patronale di San Giuseppe. Appuntamento dal 12 al 15 luglio con quattro giorni di divertimento per tutte le età e tutti i gusti, nel bellissimo borgo di Santa Margherita! Per tutta la durata dell'evento sarà presente il Luna Park con food-truck.



SABATO 13 LUGLIO

ORE 21.30: starlight party con la musica dei DJ Lorenzo & Simone. Sarà attivo il servizio bar per tutta la serata e gadget per tutti.



DOMENICA 14 LUGLIO

ORE 10: mercato per le vie del borgo con raduno di auto tuning e trucca bimbi.

ORE 21: si balla occitano con il gruppo Triolet.



LUNEDÌ 15 LUGLIO

ORE 15.30: giochi per bambini a cura dell'Oratorio di Paesana.

ORE 19: patate e ajè presso Il Giardino (prenotazione obbligatoria).



Informazioni:

+39 0175 94 105

prolocopaesana@gmail.com







FESTA DI SANT'ANNA A FOSSANO

Da sabato 13 luglio a domenica 21 luglio, presso il suggestivo Borgo Vecchio di Fossano, Festa di S.Anna: numerosi appuntamenti musicali e sportivi ospitati nell'incantevole cornice medievale della città.

- Sabato 13 luglio alle ore 19.00: TORNEO DI "BEER PONG" presso l'Oratorio di San Filippo;



Informazioni:

Borgo Vecchio

Fossano CN

3920282754

iatfossano@visitcuneese.it

https://www.borgovecchiofossano.it/







FESTIVAL DEI SARACENI a Pamparato - Mondovì - Vicoforte

Dal 6 luglio al 30 agosto il Festival dei Saraceni di Pamparato, la decana delle rassegne dedicata alla musica antica del nostro paese organizzata dalla Fondazione Academia Montis Regalis di Mondovì in collaborazione con il Comune di Pamparato, giunge quest’anno alla sua 57ª edizione.

Si tratta di un traguardo quanto mai importante, che ha visto la manifestazione avviata nel 1968 dal professor Mauro Uberti rinnovarsi nel corso del tempo fino ad assumere la conformazione attuale, in grado di aderire maggiormente al gusto del pubblico dei giorni nostri.

Sabato 13 luglio alle ore 21 all'Oratorio di Sant’Antonio - Pamparato

JOUISSANCE VOUS DONNERAY

Opere di Vincenzo Bonizzi, Tobias Hume, Christopher Simpson, Antoine Forqueray, Jacques Duphly, Johann Sebastian Bach e Fernando De Luca

Ensemble L’armonica danza delle Muse



Domenica 14 luglio alle ore 18 - Sala Ghislieri, Via Francesco Gallo – Mondovì

CELEBRITY HARP NIGHT

CONCERTO DI GALA DELL’HARPMASTER 2024

Opere di Johann Sebastian Bach, Andrea Melis, Henriette Renié, Edith Canat de Chizy, Benjamin Britten e Manuel de Falla

Claudia Lamanna, Alexandra Bido, Beatriz Cortesao, arpe



Domenica 14 luglio alle ore 16 presso l'Oratorio di Sant’Antonio - Pamparato

IL CAVALLINO E IL GRANDE FIUME GIALLO

Diego Marangon: Il cavallino e il grande fiume giallo, fiaba musicale

Allievi del Summer Camp 2024, Diego Marangon, direttore



Informazioni:

+39 0174 46 351

segreteria-artistica@academiamontisregalis.it





ROUMIAGE A L’ADOULOURADO

A Sancto Lucio de Coumboscuro domenica 14 luglio, ritorna il pellegrinaggio tra fede e arte del

tradizionale “Roumiage a la Vierge Adoulourado”. La giornata si caratterizza per due importanti momenti di intima e sentita partecipazione popolare: la parte religiosa con Santa Messa e pellegrinaggio sulla montagna e l’apertura delle rassegne d’arte estive. La mostra sarà aperta dal 14 luglio al 1 settembre, negli orari: 10/12 – 15.30/18.30.

Il pellegrinaggio ed il culto alla “Adoulourado”, la Vergine Addolorata, la tradizione lo colloca a metà settecento. Culto che si è sovrapposto alla presenza sino dall’anno mille dei Monaci benedettini di San Teofredo giunti in valle dalla casa madre di Puy-en-Velay - nel Massiccio Centrale francese. Per collegare i vari monasteri sulle Alpi e la casa madre, scelsero la via del Colle della Maddalena, evitarono gli allora pericolosi fondovalle, scesero per il colle dell’Ortica nel vallone di Coumboscuro e si impiantarono in due luoghi in valle Grana: a Santa Maria della Valle, che assunse importanza come centro propulsivo di fede e di bonifica delle terre e sul dosso alpino del “Couvent” in Coumboscuro, prossimo al colle “de l’Ourtìo”.



Passato antico, che nel “Roumiage” di domenica 14 luglio, uniranno e faranno incontrare genti e parlate delle varie valli di Cuneo e Torino, accomunate dal sentimento religioso e dalla sensibilità verso l’arte e la trasmissione di emozioni e sapere. La lingua provenzale alpina, infatti, risuonerà nei canti della Messa delle ore 15 e lungo il successivo “Roumiage”, il breve percorso del pellegrinaggio sulla montagna di Coumboscuro, dove alle cinque stazioni, sono attesi i commentatori – laici e religiosi, che attualizzeranno nelle loro diverse lingue madri, i Misteri della Gioia, nei loro commenti davanti a piloni e cappelle. Ai partecipanti verrà fornito il testo delle antiche laudi provenzali e l’universalità dell’ “Ave Maria”, si trasformerà nella più intima e segreta “Te saludou Marìo”.



Alle ore 17 l’inaugurazione della rassegna d’arte “FAIETES – anima selvatica”, sarà momento importante, poiché l’artista è considerato tra i più rappresentativi scultori delle Alpi.

Tutte le figure sono ricavate dal legno. Figure quindi che si estendono in verticale e che ritraggono esclusivamente donne. Un viaggio tra immaginario e reale, dove Challier rende visibile l’universo nascosto delle “faiétes”, le fate silvane che la mitologia delle Alpi tra Piemonte e Provenza colloca come mamme dei boschi e reputa misteriose e bellissime.



A chiusura della giornata, la “Merendolo”, merenda sull’aia con pane di segale, formaggi, “somo d’ai”, le danze, le musiche tradizionali ed in costumi delle valli alpine, che coloreranno il percorso processionale e tutta la giornata del 56° “Roumiage a la Vierge Adoulourado” 2024.

Informazioni:

+39 0171 98 707

info@coumboscuro.org

https://www.coumboscuro.org/



Cena in vigna tra Monferrato e Roero

Sabato 13 Luglio 2024: Cena in vigna - Castellinaldo d'Alba

Su prenotazione: info@francescamo.it







Festa di Pollenzo

Dal 12 al 14 luglio si svolgerà la Festa di Pollenzo 2024 con street food, animazione e musica.







Festa della Madonna del Carmine a Grinzane Cavour

Dal 13 al 16 luglio torna a Grinzane Cavour (CN) la tradizionale Festa della Madonna del Carmine con serate musicali ed enogastronomiche, spettacolo pirotecnico e mercatino dell'artigianato.

Per le cene è necessaria la prenotazione







Festa della Madonna del Carmine a Piobesi d'Alba

Dal 10 al 14 luglio si svolgerà a Piobesi d'Alba la festa patronale presso la Parrocchia della Madonna del Carmine.

In programma cene. serante danzanti, dj set ed eventi sportivi con camminata notturna e tour in bici.







Goodwine Neviglie

Dal 12 al 14 luglio torna a Neviglie l'evento Goodwine.

Il tema dell’edizione 2024 è “Tutela, Rispetto e Sviluppo Sostenibile: Un Futuro Responsabile”. Questo straordinario weekend sarà caratterizzato da una serie di eventi enogastronomici e

Sono previste cene, tavole rotonde -convegno sui temi annuali di maggior interesse,“Neviglie si colora” estemporanea di pittura per le vie ed i paesaggi di Neviglie, mercatini delle cose belle, buone e curiose, visite guidate ai monumenti e beni ambientali, degustazioni di prodotti e piatti locali, Premio “Caviot d’argento”





Dogliani Vibrazioni

Buon cibo, vino e cocktail nelle vie e nel centro storico della parte bassa e alta del paese, Festa di Mezza estate e proiezione del film di animazione per i più piccoli “Inside Out 2"

Sabato 13 luglio a Dogliani Borgo









Musica e spettacoli





Fiorella Mannoia all'Anima Festival

Fiorella Mannoia, dopo il successo ottenuto a Sanremo con il bellissimo brano Mariposa, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, a luglio partirà per un intenso tour estivo, che la vedrà calcare i più prestigiosi teatri e palchi della penisola accompagnata per la prima volta da un'orchestra sinfonica. Tra questi non mancherà l'Anfiteatro dell'Anima di Cervere, diventato per lei appuntamento immancabile, dove si esibirà sabato 13 luglio alle ore 21.30, prima data del tour. Biglietti su ticketone.





Lou Pitakass in concerto a Limone Piemonte

Sabato 13 luglio sulla centralissima piazza del Municipio di Limone Piemonte alle ore 21, concerto di musica occitana con il gruppo Lou Pitakass. Vi aspettiamo per una serata di buona musica, tradizioni, ballo e divertimento!

Lou Pitakass è un gruppo di musica occitana formato da 6 giovani ragazzi delle vallate occitane del cuneese. Nati nel 2012 da un’idea di Sergio Berardo, ogni anno si esibiscono su decine di palchi, facendo ballare centinaia di ballerini nelle vallate cuneesi e in altre zone dell’Occitania. Il repertorio comprende balli tradizionali occitani ma anche canzoni originali composte durante gli anni, unendo la musica occitana ai generi più moderni come il rock. Nel 2019 hanno registrato alcune canzoni incidendole nel loro primo disco EP “Pite Garda”, uscito su tutte le maggiori piattaforme digitali.





Jazz vision a Verzuolo

Dal tardo pomeriggio di sabato 13 luglio Villa di Verzuolo, l’antico borgo di origine medievale, sarà teatro di un percorso itinerante che unisce la musica con le bellezze architettoniche di una località tutta da scoprire. Al termine dell'ultima esibizione sarà possibile effettuare una visita notturna al castello. Attività a pagamento, su prenotazione. Appuntamento quindi a partire dalle ore 18.30. E’ previsto un servizio navetta fin dalle ore 18 da P.zza Willy Burgo.

Il programma della serata prevede un inizio delle attività alle 18.30 con il Trio Ramirez, presso la Chiesa della Confraternita. La voce di Carola Verteramo, accompagnata da Lorenzo Nespoli alla chitarra e Nicolò Stalla al basso, affronta un repertorio musicale che si snoda tra l’energia del jazz e suadenti melodie pop. Ci si sposta quindi sul vicino Sagrato dell’Antica Chiesa dei S.S. Filippo e Giacomo dove alle 19.30 si esibisce il Young Blood Trio, ovvero Mirko Schiappapietre al pianoforte, Nicolò Stalla al basso ed Emilio Cuniberti alla batteria: tre giovani talenti che testimoniano quanto sia vivo il jazz, attenti alla storia quanto alla contemporaneità. Alle 20.15 apericena nel Parco del Castello (su prenotazione). Alle 21:30 sarà il parco dell’antico Castello di Verzuolo ad ospitare un gruppo ‘eccezione: l’Alberto Varaldo Omnisphere Quartet. La voce dell’armonica cromatica del leader Alberto Varaldo dà vita a composizioni, ritmi e melodie che evocano suggestioni ispirate alla canzone e al folklore mediterraneo e latino americano. Un quartetto, completato da Pietro Ballestrero alla chitarra, Stefano Profeta al contrabbasso e Francesco Brancato alla batteria, che affronta la musica senza pregiudizi, ma con passione e rigore. Al termine visita notturna al castello.

Informazioni:

+39 329 2169 741

info@jazzvisions.it

https://www.jazzvisions.it



Concerto a Prazzo

Sabato 13 luglio ore 21 inaugurazione delle Scuderie di Prazzo Inferiore si balla con la musica dal vivo della Yoyo Band. Evento inserito nella rassegna Cine & Musica all’Ecomuseo. Ingresso gratuito.

Informazioni:

+39 0171 999 190

info@ecomuseoaltavallemaira.it

https://ecomuseoaltavallemaira.it/





Musica al Monviso

Domenica 14 luglio a Crissolo "Musica al Monviso": doppio appuntamento musicale con il Conservatorio Ghedini di Cuneo. Alle ore 7.00 presso la stupenda cornice naturalistica di Pian del Re Sorgenti del Po "Concerto all'Alba" - Quartetto di Flauti; alle ore 12.30 presso il rifugio Quintino Sella "Concerto al Rifugio" - Quintetto di Ottoni e Quartetto di Trombe. Ingresso gratuito.

Le eccellenze del Conservatorio Ghedini di Cuneo saranno protagoniste della domenica dal titolo “Musica al Monviso”, una giornata - evento in Alta Valle Po. Prima un concerto all’alba, alle sorgenti del Po, e poi lassù, al Quintino Sella, dove tutto ebbe inizio 20 anni fa. Un trekking (620 metri di dislivello) da compiere (per chi lo vorrà) in compagnia degli Accompagnatori Naturalistici dell’Associazione Vesulus.



Info e modalità di accesso al sito del concerto su www.suonidalmonviso.it

Informazioni:

Suoni dal Monviso

349 3282223

info@suonidalmonviso.it

https://www.suonidalmonviso.it/





Music Marathon a Roata Rossi



Appuntamento da non perdere al Centro Sociale Don Borsotto, Circolo ACLI di Roata Rossi, il 12 e 13 luglio 2024, per la tredicesima edizione di “Music Marathon”, un evento musicale unico e coinvolgente che accoglierà un cast di artisti, pronti a far cantare, ballare e divertire il pubblico. Ingresso libero.

Il programma prevede, per venerdì 12 luglio dalle 21.30, apertura spettacolare con la celebre tribute band “VASKOM“, nota per le incredibili performance delle canzoni di Vasco Rossi, in una notte di pura energia rock.



A seguire, Dj Elia, giovane dj di talento riconosciuto nel territorio, che incanterà il pubblico con un travolgente dj set. Un finale di serata da non perdere.



Sabato 13 luglio ci saranno i ritmi travolgenti dei “Nuovanta” che con il loro Party 90+2000 dal vivo, trasporteranno il pubblico nel passato in una serata entusiasmante, suonando i più grandi successi degli anni ’90 e 2000. Canzoni indimenticabili, luci sincronizzate, costumi di scena customizzati a LED e un’energia travolgente renderanno il concerto un’esperienza imperdibile.



Il celebre dj Provenzano, deejay, radio speaker, autore e produttore, insieme all’acclamato vocalist Danilo El Paris, trasformeranno poi la piazza in una discoteca a cielo aperto e, per aprire e chiudere in bellezza, Lorenzo Isoardi e Nicoisa, due giovanissimi dj locali, faranno ballare il pubblico con i loro dj set, garantendo performance di qualità per tutta la durata della manifestazione.



Durante le serate sarà possibile accedere all’area ristoro, dove saranno servite deliziose pizze, panini, hamburger, birra e cocktail, tutti preparati al momento.

Informazioni:

+39 0171 680 242

info@aclicuneo.it







Concerto a Montaldo Mondovì

Il duo Kairós, composto da Sofia Repetto (voce) e Tommaso Gabellini (pianoforte) porta sabato 13 luglio alle ore 21, le note di "Filia", un concerto per ri-unine, a Montaldo Mondovì. Il concerto, ospitato nella chiesa di Sant'Antonio, proporrà al pubblico cinque brani per piano e voce (tra i quali Mozart, Puccini, Schubert) che, oltre ad essere introdotti storicamente e stilisticamente al pubblico, saranno accompagnati dalla mostra "Penombre", un'esposizione di quadri di arte figurativa e versi poetici realizzati da Sofia e Tommaso.

Informazioni:

+39 338 740 8703

duokairos1501@gmail.com





LA VOCE DELLA NATURA A BALMA BOVES

Domenica 14 luglio alle ore 17.00 presso l’affascinante cornice incantata dell’antico borgo di Balma Boves "La Voce della Natura": concerto di musica, canto e poesia dedicato alla bellezza ed al rispetto dell’ambiente che ci circonda, fonte di vita, salute e benessere. Raffaella Buzzi (voce), Luca Allievi (chitarra) Enzo Fornione (pianoforte). Ingresso gratuito.

Per accedere al sito di Balma Boves sarà attivo, a partire dalle ore 16:00, un servizio navetta con partenza dal parcheggio presso la Frazione Rocchetta del Comune di Sanfront.

In alternativa alla navetta, per chi volesse raggiungere il sito con un’affascinante passeggiata nella natura (durata circa 35 minuti), si consigliano abbigliamento e calzature sportive.

La partecipazione al concerto e il servizio navetta sono gratuiti, previa iscrizione tel. 349/8439091 – 348/5835677, oppure tramite prenotazione sul sito monasterodellastella.it



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Monastero della Stella a Saluzzo, in piazzetta Trinità 4, alle ore 17.00.

Informazioni:

Espaci Occitan

0171 904075

segreteria@espaci-occitan.org

www.espaci-occitan.org





Ensamble del Giglio in concerto a Demonte

Domenica 14 luglio, ore 21, nella chiesa di Santa Croce a Demonte, si esibiranno l‘Ensemble del Giglio diretto da Livio Cavallo e la Corale Valle Stura con la partecipazione del musicologo e compositore Marco Lombardi. Ingresso libero.

Informazioni:

Associazione Culturale Amici di Demonte

+39 338 208 6992

amicididemonte@gmail.com







FESTIVAL CONTAMINAZIONI A FRABOSA SOPRANA

Nel mese di luglio il Festival Contaminazioni di Estemporanea a Frabosa Soprana entra nel vivo, con dieci concerti gratuiti tra musica classica, tango, spettacoli di orchestre giovanili e importanti collaborazioni con orchestre estere, dal 6 al 27 luglio.



Sabato 13 luglio ore 21.00 (sala polivalente)

"Calypso"

in collaborazione con la Matthew's Steel Orchestra di Trinidad

Ronald Matthews — steel pan

Riccardo Conti — vibrafono e este pan

Veronica Perego — basso elettrico

Francesco Parodi — batteria



Domenica 14 luglio ore 11.00 (sala polivalente)

"Potpourri"

Orchestra Giovanile TAKKA BAND. Tamara Baio — direttore

In collaborazione con i corsi di Perfezionamento Musicale Frabosa 2024



Informazioni:

Estemporanea

+39 334 232 0012

info@estemporanea.eu

https://www.estemporanea.eu/







Concerto a La Morra

Sabato 13 luglio alle ore 21 torna il Concerto per Bruna in piazza Castello a La Morra: "Nessun Dorma: Omaggio all'opera italiana" - organizza l’associazione Agorà in collaborazione con Alba Music Festival.

Ingresso gratuito







Magliano Alfieri Classic Festival

Una settimana di alta formazione artistica e musicale, con masterclass dirette da maestri di esperienza e fama internazionale. Un’iniziativa volta a portare sul territorio del Roero una proposta formativa e culturale di alto livello nell’ambito della musica da camera e della musica elettronica.

Sabato 13 luglio Bra, Giardini del Belvedere: “PASSAGGI TRA MELODRAMMA E MEDITAZIONI MUSICALI”

- Domenica 14 luglio Magliano Alfieri, Castello: ORE 10:00 “FESTIVAL IN FESTA” ORCHESTRA DEL MAGLIANO ALFIERI CLASSIC FESTIVAL - ORE 21:00 “UN VIOLONCELLO CONTEMPORANEO AL CASTELLO”

- Martedì 16 luglio Magliano Alfieri, Castello: ORE 21:00 CONCERTO STUDENTI DEL MACF FESTIVAL

I concerti sono gratuiti.

Castelli aperti e luoghi storico-artistici da visitare

Conferenza ai Castelli di Lagnasco

Sabato 13 luglio, alle 18, presso i Castelli di Lagnasco, presentazione del catalogo delle opere di Francesco Segreti che per tutta la stagione sono in esposizione negli ambienti dei Castelli. Le note critiche del catalogo sono del prof. Bartolomeo Ferrero che, terrà una conferenza con lo scopo di far comprendere linguaggi e meccanismi, che si ripetono dagli artisti più celebri fino ai contemporanei. Ingresso libero.

Informazioni: Insite Tours- +39 0175 46710 - info@castellidilagnasco.it - info@insitetours.eu





Visita al Santuario di San Costanzo al Monte e alla chiesa parrocchiale San Pietro in Vincoli di Villar san Costanzo

Nuova occasione di visita con i Volontari per l’Arte al Santuario di San Costanzo al Monte e alla chiesa parrocchiale San Pietro in Vincoli di Villar san Costanzo, domenica 14 luglio dalle 14.30 alle 17.30. Non è richiesta la prenotazione, la visita a San Costanzo al Monte costa € 3,00, quella alla chiesa di San Pietro in Vincoli € 1,00. Per visitare in altre date occorre chiamare Margherita (+39 335 778 0966), la parrocchia (+39 0171 902 432) o il Comune (+39 0171 902 087).

Informazioni: Comune di Villar San Costanzo- +39 0171 902 087 - info@comune.villarsancostanzo.it

Escursione alle cave di Busca

Domenica 14 luglio escursione, in compagnia di un accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Le partenze sono alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio, ci si sposterà in auto fino al Parco Francotto e da lì si proseguirà a piedi. Prenotazione obbligatoria. Il costo è di 10 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni.

Le antiche cave, ora dismesse, da cui veniva estratto il pregiato alabastro rosa di Busca si presentano in cinque canyon assai suggestivi, scavati sulla collina dell’Eremo, con una larghezza che varia dai due ai quattro ai quattro metri, un’altezza pari a fino circa 35 metri e una profondità fino a circa cento metri.



Il bellissimo geosito è di interesse sia dal punto di vista storico che geologico. Vi si possono notare i segni delle attrezzature che venivano utilizzate per l’estrazione dell’alabastro, conosciuto anche come “Onice di Busca” o “Onice Piemonte”. E’ stato per secoli un materiale molto pregiato e ha avuto il suo massimo impiego nel periodo compreso tra il ‘700 ed il ‘900.

Si può vedere in molte chiese del Piemonte dove è stato utilizzato per la realizzazione di colonne, altari e balaustre: oltre che nelle settecentesche chiese di Busca, nella basilica di Superga e nella chiesa di San Filippo Neri di Torino, nella cattedrale di San Donato di Mondovì ed in tante altre. Utilizzato anche nelle case signorili per caminetti, tavolini e sculture.

Il luogo è senza dubbio oltre che affascinante, è fonte di informazioni anche scientifiche per lo studio della geologia e del clima; inoltre può essere usato come palestra per gli speleologi e per il Soccorso in luoghi impervi: ma può essere raggiunto esclusivamente se muniti di appositi permessi o in visite guidate autorizzate.

Informazioni: +39 371 5420 603 - ecomuseobusca@gmail.com