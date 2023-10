Nuova unità per la Polizia Locale di Rocca de' Baldi: Emanuela Blua è la nuova vice commissario

A Rocca de' Baldi ha preso servizio, dallo scorso 16 agosto, la dottoressa Emanuela Blua, vice Commissario della Polizia Locale.

Risultata vincitrice del concorso indetto per la copertura del posto resosi libero dal pensionamento del Commissario Piero Dell'Agnola, la dottoressa Blua proviene dal Comando di Cuneo.

"Nel rinnovare gli Auguri a Piero per la pensione, raggiunta dopo 41 anni di servizio (di cui 39 trascorsi nel nostro Comune), - commenta il sindaco Bruno Curti - diamo il benvenuto ad Emanuela augurandole una reciproca e proficua collaborazione sul territorio roccadebaldese, cosa già avvenuta con l'incedere delle manifestazioni organizzate ad agosto e settembre e con la presa in carico delle sue funzioni. Un ringraziamento particolare va a Daniele Dellaferrera - polizia locale di Magliano Alpi - che ha brillantemente sopperito alla vancanza della posizione nel nostro Comune ed all'Uff.le Comandante del Servizio di Polizia Intercomunale di Carrù Luciano Aimo - del quale il nostro Comune fa parte - che ci ha affiancato con competenza e grande disponibilità nelle necessità che via via si sono manifestate."