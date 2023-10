“Digitale e green al centro della sinergia tra Confindustria Cuneo e EnviPark, per supportare le imprese sui temi dell’ innovazione e della sostenibilità”

Tra gli accordi di collaborazione che Confindustria Cuneo ha siglato con importanti attori del territorio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, vi è quello con Environment Park Spa, Parco scientifico e tecnologico per l’Ambiente, soggetto gestore del polo di innovazione Clever in collaborazione con il Consorzio Uni.Ver., che affianca le imprese nei percorsi di innovazione negli ambiti di applicazione delle energy and clean technologies.

“L’intesa – commenta il direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio - trasversale agli ecosistemi dell’innovazione e della sostenibilità, permetterà di sviluppare azioni di accompagnamento e supporto alle PMI nei processi di trasformazione digitale e transizione green per aumentarne l’innovatività e la competitività nell’ottica Industria 5.0”.

Giacomo Portas, presidente di EnviPark: “Sono lieto di aver siglato l’Accordo Quadro di Collaborazione con Confindustria Cuneo. Sarà un momento importante per confermare il ruolo di EnviPark come risorsa a disposizione di tutto il Piemonte e l’occasione per mettere al servizio delle PMI il nostro know-how in materia di innovazione e sostenibilità. Un progetto che metteremo in pratica attraverso seminari, confronti e raccolta di fabbisogni, con l’obiettivo di sensibilizzare le PMI sulle opportunità che questa congiuntura offre. Insieme avremo l’obiettivo di aumentare la competitività e diventare ancora di più motore di sviluppo di tutto il territorio piemontese. Perché questa è la vocazione di Envipark, mettere esperienza, progettualità e competenze a disposizione di tutto il Piemonte”.