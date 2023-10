Maria Franca Fissolo ricorda i valori di Michele Ferrero: "Operosità, onestà, lungimiranza e generosità" [FOTO E VIDEO]

Si è svolta oggi, venerdì 13 ottobre, alla presenza di Maria Franca Fissolo in Ferrero , lo svelamento della targa dedicata all’imprenditore Michele Ferrero nella sala a lui intitolata presso la sede di Confindustria Cuneo nell'ex Casa di Betaina.

Un momento sobrio alla presenza di diverse autorità locali e di importanti imprenditori della provincia di Cuneo in cui la moglie del principale artefice del colosso dolciario ha preso parola per ricordare la figura dell’imprenditore che ha reso grande Alba e la provincia di Cuneo in tutto il mondo, oltre che leggere un saluto del figlio Giovanni.