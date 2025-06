Ondata di calore, arriva il picco: domani bollino rosso e allerta 3 in tutta la Regione

Toccherà l'apice nella giornata di domani, domenica 29 giugno, l'ondata di caldo estremo che ha travolto l'intero Paese, facendo registrare in tutta la regione il livello 3 di disagio bioclimatico, il più elevato. Il bollettino emesso dall'ARPA (l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) alle 13 parla chiaro: anche oggi temperature tropicali, con uno spiraglio a partire da lunedì 30 giugno, quando si tornerà a valori più sopportabili.

Le temperature odierne faranno registrare mediamente valori compresi tra i 22°C e i 32°C, mentre domani la massima salirà di un ulteriore grado a 33°C, lontana comunque dai 37°C attesi nell'alessandrino.

Maglia nera, per la Granda, alla Città di Bra, dove la temperatura all'ora in cui scriviamo (secondo le rilevazioni di Meteo 3R), le 16.30, è di 35,2°C. Seconda piazza di questa poco invidiabile classifica a Villanova Solaro (35,1°C), terzo posto per Govone (34,8°C). Decisamente più fresche le rilevazioni dalla centralina di Pontechianale, unico pallino azzurro con 11,2°C.