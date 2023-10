End Polio Now: come sconfiggere una malattia. L’iniziativa del Rotary

End Polio Now: un motto che da oltre quarant'anni rappresenta l'obiettivo, che si e posto il Rotary International di porre fine alla poliomielite, una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini in età inferiore ai 5 anni e può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi, ma che può essere sconfitta da un vaccino sicuro ed efficace.

Dopo le prime esperienze di vaccinazione, avviate nelle Filippine nel 1979, il Rotary International ha progressivamente intensificato la campagna vaccinale, che è divenuta, nel 1985, con il progetto PolioPlus, il primo e più grande impegno del settore privato coordinato a livello globale su un'iniziativa di sanità pubblica.

Ideatore di questo progetto innovativo e ambizioso è stato un rotariano italiano, Sergio Mulitsch, fondatore del R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca che fu Governatore del Distretto 204 nel 1984/85 e che dedicò gran parte della propria vita alla lotta contro la poliomielite.

Oggi 'eradicazione della polio è un obiettivo pressoché raggiunto: la malattia è ormai scomparsa in gran parte del mondo e solo in due Paesi, il Pakistan e l'Afghanistan, rimane endemica, con alcuni casi registrati.

Continuare a sostenere la campagna vaccinale significa garantire che la poliomielite non rappresenti più una minaccia per i bambini di tutto il mondo: la recente pandemia ci ha dimostrato quanto rapida ed ampia possa essere la diffusione di un virus e ci ha insegnato che preservare la salute non è un atto individuale ma un impegno collettivo, i cui effetti hanno una portata globale

Il 24 ottobre si celebrerà la Giornata Mondiale della Polio, istituita dal Rotary International oltre 10 anni fa per commemorare l'anniversario della nascita del dott. Jonas Salk, responsabile della squadra che ha sviluppato il primo vaccino anti-polio.

Rotary club di Saluzzo, Cuneo, Cuneo Alpi del Mare e Mondovì partecipano alla giornata e invitano tutti alla donazione e all'impegno a favore della campagna End Polio Now.

L'eradicazione della Polio è ormai una realtà, che a breve potrebbe cedere il passo alla lotta ad altre, gravissime malattie, come la malaria. Con un in piccolo impegno da parte di ciascuno, si potrà migliorare la salute infantile e la vita di tutti, ridurre con alcuni le spese sanitarie, investire nel futuro e favorire la pace, insomma: fare la storia.