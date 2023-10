Alla scoperta dei sentieri incantati di Martiniana Po in un’escursione notturna con le lanterne

Una suggestiva camminata in notturna organizzata dall’ associazione “Vita ai sentieri di Martiniana Po” attende gli amanti della natura nel paese della valle Po domani sera, sabato 28 ottobre, alle 20,30, con ritrovo in piazza Giovanni Borgna, da dove in auto si raggiungerà borgata Ramello.

Da lì si proseguirà a piedi lungo “Il sentiero delle lanterne” illuminato dalla luce delle candele fino a borgata Ostana, dove i partecipanti si potranno rifocillare sorseggiando una tisana calda.

Gli organizzatori chiedono di portare con sé una tazza personale per gustare la bevanda.

Il percorso prevede una lunghezza di chilometro, con un dislivello complessivo di circa un centinaio di metri, rendendo l'escursione accessibile a un buon numero di partecipanti.

Un’opportunità di esplorare la bellezza dei sentieri di Martiniana Po con una camminata in serata diversa dal solito, illuminata dalle lanterne e arricchita da momenti di condivisione alla riscoperta della natura

Per informazioni e iscrizioni alla camminata si può contattare Romina al numero di cellulare: 349.8040599.