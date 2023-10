“Mixed Music” al Teatro sociale di Alba, con Davide e Enea Tonetti

Davide Tonetti alle percussioni e Enea Tonetti ai saxofoni presentano “Mixed Music”, appuntamento della 46ª edizione della stagione musicale dedicata alla musica da camera a cura del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

Giovedì 9 novembre 2023, alle ore 21, a Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, ingresso libero.

In programma: “Andante from Organ Sonate n. 4 - BWV 528” J.S. Bach - for Soprano Sax and Marimba/Vibraphone; “Mixed Music” E. Kopetzki - for Alto Saxophone and Percussion/Marimba; “Three etudes” A. Piazzolla - for Saxophone and Percussion/Vibraphone; “Duet for alto saxophone and Cello op. 9” N. Kasputin - arr. for Alto Sax and Marimba; “Get It!” G. Koshinski - for Sax Baritone and Percussion; “Black” M. Mellits - arr. for Sax Baritone and Marimba; “The Sorcerer’s Apprentice” P. Dukas - arr. for Saxophone and percussion.