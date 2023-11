A Fossano la quinta edizione di Caserme in Piazza

Torna a Fossano, nella ricorrenza del 4 novembre, "Giorno dell'Unita Nazionale e Giornata delle Forza Armate", la quinta edizione della manifestazione "Caserme in Piazza".

La giornata, scandita dai momenti ufficiali che vedranno l'amministrazione impegnata presso i monumenti dislocati in città, si apre il piazza Castello con l'inaugurazione del percorso in cui Carabinieri, Polizia, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Alpini, Forestale, ma anche Protezione Civile e diverse altre organizzazioni impegnate nella difesa del territorio, allestiranno i propri stand, esponendo I propri mezzi operativi.

Nel pomeriggio la delegazione ufficiale, presieduta dal Sindaco Dario Tallone, si recherà in visita per un Omaggio formale rispettivamente alle ore 16,30 in piazza Picco al monumento dedicato agli Alpini; alle ore 16,45 al monumento dei Marinai caduti presso il Parco cittadino in viale Alpi e alle ore 17, per l'Omaggio ai caduti di tutte le guerre, presso l'altare posto in Largo Eroi davanti al bastione settentrionale.