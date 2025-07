“MOURRE - VOLTI”: Bernard Damiano tra Ritratti e Autoritratti a Coumboscuro

In occasione dei 100 anni dalla nascita (1926/2026) e dei 25 anni dalla scomparsa, la seconda sezione della serie di tre esposizioni 2025 – Rittana, Coumboscuro, Cuneo - dedicate ad altrettante tipologie di immagini significative dell’attività pittorica e scultorea di Bernard Damiano, presenta “MOURRE - VOLTI” una serie rappresentativa di suoi dipinti dedicati ai temi del ritratto e dell’autoritratto.

Domenica 13 luglio, ore 17,00 il vernissage. La mostra, a cura di Enrico Perotto, è prodotta dalla collaborazione di tre attive strutture per la promozione dell’arte - Grand’arte, Mudri, Coumboscuro Centre Prouvençal. E’ ospitata nel salone del Centre Prouvençal a Coumboscuro – Monterosso Grana - e visitabile tutta l’estate sino al 14 settembre.

Si potranno così ammirare opere di notevole impatto visivo, raffiguranti sia soggetti collegati al mondo vivace e affettivo delle relazioni personali dell’artista italofrancese, in cui si incontrano personaggi a lui più cari o quelli conosciuti oppure soltanto incrociati sporadicamente nell’arco della sua vita, traendone una sorta di galleria di ritratti vivaci e compositi, in alcuni casi anche con una certa vena caricaturale, sia soprattutto immagini acute ed efficaci del proprio volto raffigurato perlopiù frontalmente, via via sempre più dilatato e dominante rispetto agli sfondi, prevalentemente a capo scoperto o con cappello a tesa larga, a cui alterna anche dipinti in cui si rappresenta a mezzo busto, insieme a una modella o ancora in compagnia del suo amatissimo gatto a tre zampe.

Bernard Damiano (Sarét de Coumboscuro, Monterosso Grana, Cuneo, 1926 - Nizza, Francia, 2000) da giovanissimo si accosta al disegno e alla scultura in legno, appassionandosi alla letteratura e all’arte. Dal 1946 entra in contatto con l’ambiente artistico torinese e segue le lezioni di pittura di Giulio Boetto. In seguito, apre un atelier a Nizza, esordendo con una mostra personale nel 1958.

A Parigi frequenta Karel Appel e si confronta con la pittura informale del gruppo Cobra. Diventato cittadino francese, svolge la sua attività tra Francia e Italia. A Milano conosce il critico Giovanni Testori con il quale si crea un intenso sodalizio culminato in mostre a Milano, Perugia e Parigi. A Sancto Lucio di Coumboscuro, sede del Centro Internazionale per la Cultura Provenzale, collabora con il poeta e amico fraterno Sergio Arneodo, realizzando per la Parrocchiale numerose opere pittoriche e scultoree, tra cui il Crist sagnant, una delle opere più intensamente espressive dell’artista di Sarét.